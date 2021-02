Neue Bauordnung beschäftigt Berliner Senat und Opposition

Baustelle Wohnungsmarkt: 2019 wurden in Berlin allein 43 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt als im Jahr zuvor.

Berlin. Dach- und Fassadenbegrünung, Barrierefreiheit, Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter und Holzbauweise: Das sieht der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vorgelegte Referentenentwurf zur Änderung der Berliner Bauordnung vor, der sich noch bis zum 12. Februar in der sogenannten Verbändeanhörung befindet. Mit einem alternativen Entwurf preschte am Dienstag die FDP vor, am Mittwoch folgte die CDU, die ebenfalls eine eigene Novelle erarbeitet hat.