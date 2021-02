"Andere Hausnummer": Alba stimmt sich auf FC Bayern ein

Berlin (dpa) – Der deutsche Double-Gewinner Alba Berlin hat sich mit dem zwölften Sieg im 13. Spiel der Basketball-Bundesliga auf das deutsche Duell in der Euroleague eingestimmt. "München wird natürlich eine ganz andere Hausnummer", sagte Albas Center Johannes Thiemann nach dem 86:75 Erfolg bei der BG Göttingen im Hinblick auf das Spiel beim FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport).

Besonders Maodo Lo sprühte in Niedersachsen vor der Partie gegen seinen ehemaligen Club vor Spiellaune. Mit seinen 23 teils spielentscheidenden Punkten stellte der Point Guard eine Karrierebestleistung auf. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte Teamkollege Thiemann. Auch Luke Sikma glänzte mit einem Double-Double (15 Punkte, 12 Rebounds) sowie acht Assists in Albas Offensive. "Wir sind sehr froh über den Sieg", sagte Thiemann, "weil Göttingen nicht aufgehört hat zu kämpfen. Aber wir waren am Ende sehr abgezockt".

Zweimal standen sich Alba und Bayern diese Saison bereits gegenüber. Das bis dato letzte Duell gewann Alba Anfang Januar – trotz großer Verletzungssorgen und ohne Trainer Aito Garcia Reneses. "München wird also heiß sein auf uns", sagt Thiemann, "genauso wie wir auf sie".

Als Vorteil sieht Thiemann die kurze Pause in dem Spielemarathon. Nach zuletzt vier Partien in sieben Tagen haben die Berliner vor der Partie in München ausnahmsweise zwei Tage spielfrei und somit etwas Zeit für Vorbereitung und vor allem Regeneration. "Wir können also mit einigermaßen frischen Beinen gegen München spielen."

