Weiterer Fall von Geflügelpest: 14.000 Puten getötet

Potsdam. In Brandenburg ist ein weiterer Fall von Geflügelpest in einem Nutztierbestand aufgetreten. Der gefährliche Erreger H5N8 wurde bei einem Putenmastbetrieb im Landkreis Uckermark nachgewiesen, wie das Verbraucherschutzministerium am Mittwoch mitteilte. Die etwa 14.000 Mastputen wurden demnach auf Anordnung des Veterinäramtes getötet und beseitigt. Zudem wurde ein Sperrbezirk im Radius von mindestens drei Kilometern und eines Beobachtungsgebietes im Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand eingerichtet. Es ist der dritte Fall in einem Nutzgeflügelbestand innerhalb weniger Wochen im Land.

Der Betriebsinhaber hatte zunächst erhöhte Tierverluste festgestellt und daraufhin das Veterinäramt des Landkreises informiert. Das nationale Referenzlabor (Friedrich-Loeffler-Institut) bestätigte dann, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt. In dem betroffenen Ort gilt bereits die seit dem 13. Dezember 2020 angeordnete Aufstallungspflicht.

"Wie der Erreger trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in den Betrieb gelangen konnte, wissen wir noch nicht. Der erneute Fall zeigt aber deutlich: Die Seuchensituation ist weiterhin sehr angespannt", erklärte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie bitte alle Geflügelhalter, weiterhin wachsam zu sein.

Der Geflügelpesterreger H5N8 war Ende Dezember in einer Kleinsthaltung im Landkreis Spree-Neiße und Ende Januar 2021 bei einem gewerblichen Putenbestand in der Prignitz festgestellt worden. Außerdem wurde das Virus seit dem vergangenen Herbst bislang bei sieben Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen.

