Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle.

Unfälle Radfahrer in Neukölln von Auto erfasst und schwer verletzt

Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Neukölln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall an der Ecke Hermann- und Thomasstraße kommen konnte, ist noch völlig unklar, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Er konnte zunächst auch keine näheren Angaben zum Geschlecht sowie zum Alter des Fahrradfahrers machen.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-276333/2