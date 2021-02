Brände Badezimmer in Wohnheim in Bad Belzig brennt

Bad Belzig/Brandenburg. In einem Badezimmer eines Wohnheims in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) hat es gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Brandenburg mitteilte. Die etwa 60 Bewohner des Heims wurden bei dem Feuer am Dienstagmorgen von Rettungskräften und Polizisten in Sicherheit gebracht. Die meisten von ihnen konnten später wieder in ihre Unterkünfte zurück. Die Brandursache wird noch ermittelt. Dabei wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

