Die Baustelle des Tesla-Werks in Grünheide Ende Januar: Der US-Autobauer will zusätzlich zu der Fabrik auch noch eine Batteriezellenproduktion aufbauen. Für Forschung und Entwicklung der Technologie soll eine milliardenschwere Fördersumme fließen.

US-Elektroautobauer Fördergeld für Batteriefabrik: Milliardengeschenk an Tesla?

Grünheide/Berlin. Das Elektroautowerk des US-Konzerns Tesla vor den Toren Berlins, in Grünheide, wächst rasant: Tesla-Chef Elon Musk postete am Dienstag bei dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das Teile der neuen Fabrik aus der Luft zeigt. Darauf ist zu sehen, dass ein großer Teil der Produktionsflächen bereits überdacht ist – und derzeit von Schnee bedeckt. Für Diskussionen sorgte allerdings nicht die weiße Pracht auf dem Hallendach, sondern die Fördersumme, die Tesla offenbar für die geplante benachbarte Batteriezellenfabrik in Grünheide einstreichen kann.