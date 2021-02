Superwahltag: "So eine Herausforderung hat es nie gegeben"

Am 20. Januar 2021 steht die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis vor dem Standesamt in Zehlendorf. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Berlin. Wenn am 26. September 2021 knapp 62 Millionen Deutsche einen neuen Bundestag wählen können, sind gleichzeitig aller Voraussicht nach 2,8 Millionen Berliner aufgerufen, ihre Stimmen für ein neues Abgeordnetenhaus abzugeben. Denn der Berliner Senat beabsichtigt, beide Wahlen auf einen Tag zu legen. Und als wäre das nicht genug, sollen auch noch zwölf neue Bezirksverordnetenversammlungen gewählt werden. Außerdem strebt die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ an, parallel ihren Volksentscheid durchzuführen. Ein Superwahltag im Superwahljahr. An diesem letzten Sonntag im September findet, sofern die pandemische Lage es zulässt, wie bereits zur Bundestagswahl 2017 zeitgleich der Berlin-Marathon statt. Für die Bezirke und für Landeswahlleiterin Petra Michaelis gibt es also noch einiges zu organisieren.