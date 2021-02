Das Haus in der Stübbenstraße 5 in Schöneberg.

Eigentümer unterzeichnet eine Abwendungserklärung für die Stübbenstraße 5 in Schöneberg. Für 20 Jahre sind keine Umwandlungen erlaubt.

Schöneberg Elf Wohnungen in der Stübbenstraße gesichert

Die Mieter und Mieterinnen der Stübbenstraße 5 im Bayerischen Viertel in Schöneberg sind für die nächsten 20 Jahre besser vor Luxussanierungen und der Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentumswohnungen geschützt. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg konnte nach Verhandlungen mit dem Käufer erreichen, dass dieser eine sogenannte Abwendungsvereinbarung unterzeichnet. Das bedeutet, dass Modernisierungen nur in einem bestimmten Rahmen zugestimmt wird.