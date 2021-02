Corona-Lockdown: Douglas schließt diese Filialen in Berlin

Berlin. Die Parfümeriekette Douglas will bundesweit rund 60 der mehr als 430 Filialen schließen, europaweit sogar rund 500 Geschäfte. Grund dafür ist nach Unternehmensangaben die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet, die auch durch den aktuellen Lockdown befördert werde.

Auch zwei Filialen in Berlin sind nach Angaben des Unternehmens von Schließungen betroffen. Es handelt sich um die Filiale im Einkaufszentrum "Das Schloss" an der Schloßstraße in Steglitz und die Filiale an der Stromstraße in Moabit. Die Filiale im Einkaufszentrum "Boulevard Berlin", ebenfalls an der Schloßstraße in Steglitz, soll dagegen geöffnet bleiben.

Douglas-Chefin Tina Müller sagte, sie sei zuversichtlich, dass das verkleinerte Filialnetz "zukunftsfähig ist für die nächsten Jahre". Doch werde der Trend zum Online-Einkauf weitergehen - wie weit, das lasse sich aktuell nicht vorhersagen. Corona habe diesen Trend noch einmal beschleunigt.