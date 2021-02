Saleh und Giffey: „Wirtschaft ist für uns das Top-Thema“

Franziska Giffey und Raed Saleh, Berliner SPD-Landesvorsitzende, über das Wahlprogramm ihrer Partei und Wahlkampf in Pandemie-Zeiten.

Berlin. Der Landesvorstand der SPD hat am Wochenende das Programm für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus beschlossen. Am Montag erläuterten die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey, die Bundesministerin und Spitzenkandidatin, und Raed Saleh, der Fraktionschef, wie die SPD die Berliner überzeugen will.