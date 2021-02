Zehlendorfer Kita schafft es unter die besten Zehn

Janice Ballhausen (r.) und Julika London (l.) leiten die Kita am Brittendorfer Weg in Zehlendorf

Berlin. Vor einigen Wochen klang es bereits wie eine kleine Sensation: Die Kita am Brittendorfer Weg in Zehlendorf hatte es mit der Bewerbung für den Deutschen Kitapreis unter die besten 25 geschafft. Jetzt ist die Einrichtung noch eine Runde weiter. „Wir sind unter den Finalisten“, teilte Leiterin Janice Ballhausen der Berliner Morgenpost mit. Zehn Bewerber seien noch in der Endrunde. Sie freue sich, dass sie mit ihrem Konzept erneut die Jury hätten überzeugen konnten, so die Leiterin. Nun wird es Gespräche mit Eltern, Kollegen und dem Träger geben – das ist das Kitaeigenbetrieb Südwest. Nach der Auswertung soll im März die Entscheidung für den Sieger fallen. Insgesamt 1200 Bewerbungen sind für den Deutschen Kitapreis eingegangen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro.