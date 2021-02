Der Berliner Dom braucht Millionen-Hilfe

So wirbt die Evangelische Oberpfarr- und Domkirchengemeinde zu Berlin um Spenden für den Berliner Dom.

Um die dringend notwendige Sanierung in Höhe von 1,6 Millionen Euro zu finanzieren, startet eine Spendenkampagne für den Berliner Dom.

Berlin. Der so massiv und unzerstörbar wirkende Berliner Dom, ein unübersehbares Wahrzeichen der Stadt, ist in keinem guten Zustand. Die aufwendige Schmuckfassade aus Sandstein des 1905 eingeweihten Bauwerks bröckelt an vielen Stellen und ist akut gefährdet.