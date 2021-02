Baugrube voller Wasser: 18 Wohnhäuser evakuiert

Berlin. In Berlin-Köpenick haben am Sonntagabend Bewohner von 18 Häusern ihre Wohnungen verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. An einem Gebäude in der Pohlestraße hätten sich Risse gebildet, Fenster hätten nicht mehr geöffnet werden können, sagte ein Polizeisprecher. Aus Sicherheitsgründen seien auch die Bewohner von 17 umliegenden Häusern aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu räumen. Bei den Gebäuden drohte laut Polizei eine Unterbrechung der Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Wärme.

300 Wohnungen waren laut den Angaben betroffen. Wie viele Menschen dort lebten, war zunächst unklar. Die Polizei rechnete damit, dass bis zum frühen Montagmorgen alle Evakuierten in umliegenden Hotels gebracht werden könnten. Darunter waren laut Polizeiangaben auch Menschen, die wegen Corona unter Quarantäne stehen.

Das Technische Hilfswerk (THW) begann am späten Sonntagabend damit, das einsturzgefährdete Gebäude neben der Wassergrube abzustützen. 22 Einsatzkräfte waren dabei im Einsatz, wie das THW bei Twitter mitteilte.

Die Feuerwehr war am späten Nachmittag zunächst zwei Stunden im Einsatz gewesen. Nach einer "umfangreichen Erkundung" sei die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden, sagte ein Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-246987/3