Auto kommt von Fahrbahn ab: Vier Verletzte

Märkische Heide. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße sechs bei Birkenhainchen (Dahme-Spreewald) sind vier Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Eine 33-jährige Autofahrerin kam am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau, ihr 14-jähriger Sohn und die 12 und 10 Jahre alten Töchter wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-244457/3