Fußballfans in Cottbus zünden Bengalos und bedrohen Polizei

Cottbus. Nach einem Übergriff durch Fußballfans auf die Polizei in Cottbus ermittelt jetzt der Staatsschutz. In der Nacht zu Sonntag hatten sich rund um das Stadion des Fußballvereins FC Energie Cottbus zunächst mehrere schwarz gekleidete Personen versammelt, die kontrolliert wurden. Einige Personalien seien aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Später schlossen sich in einem angrenzenden Park kleinere Gruppen zu einer etwa 100-köpfigen Menschenmenge zusammen. Hintergrund der Ansammlung war laut Polizei der 55. Geburtstag des Fußballvereins.

Aus der Gruppe heraus wurde Pyrotechnik gezündet, Banner wurden entrollt und Fanlieder skandiert. Später umstellten zahlreiche Männer einen mit Beamten besetzten Polizeiwagen, bewarfen ihn zunächst mit Schneebällen und versuchten dann, das Fahrzeug umzukippen. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruch aufgenommen.

