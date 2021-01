Corona: Michael Müller fordert von der Kanzlerin nationalen Impfplan

Berlins Regierender Bürgermeister hat in einem Brief an Angela Merkel die „Erarbeitung eines nationalen Impfplans“ gefordert.

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die „kurzfristige Erarbeitung eines nationalen Impfplans“ gefordert. „Es ist in der aktuellen Situation von entscheidender Bedeutung, dass wir alle verfügbaren Kapazitäten am Hochtechnologiestandort Deutschland und in der Europäischen Union mobilisieren, um die Impfstoffproduktion zu unterstützen“, schreibt Müller. Dazu gehörten sowohl Lizenzproduktionen als auch die Ausweitung von Zulieferungen. Zuerst hatten der „Spiegel“ und die „Bild“ berichtet.