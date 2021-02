Kleiner starker Mann

Der letzte Überlebende des sowjetischen Lagers in Hohenschönhausen wird am Mittwoch beigesetzt. Ein Nachruf von Hubertus Knabe.

Er war fast noch ein Kind, als er verhaftet wurde. Am letzten Tag der Osterferien klingelten gegen 6 Uhr morgens zwei Männer an der Wohnungstür des 15-jährigen Horst Jänichen in Lichtenberg. Sie befahlen dem schmächtigen Jungen, eine Decke und ein Kopfkissen einzupacken, und brachten ihn in einen Keller, den die sowjetische Geheimpolizei in ein Gefängnis umfunktioniert hatte. Es war der 23. April 1946 – ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges.