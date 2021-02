DRK-Präsident Mario Czaja: „Es ist eine beeindruckende Kraftanstrengung“

„Im Moment haben wir keinen Personalbedarf“: Mario Czaja, ehrenamtlicher DRK-Präsident in Berlin, vor dem Corona-Impfzentrum in der Arena in Treptow.

Berlin. In ziemlich kurzer Zeit wurden in Berlin sechs Impfzentren aufgebaut. Den Betrieb hat der Senat in die Hände der Hilfsorganisationen gelegt. Erstmals arbeiten das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter und die DLRG in einem solchen großen Projekt zusammen. Berlin rechnet zunächst mit Kosten von 50- bis 60 Millionen Euro für die Impfzentren. Das DRK koordiniert das Vorhaben. Mario Czaja, im Ehrenamt Präsident des DRK-Landesverbandes sagt, wie es mit dem Impfen aussieht.