Berlin fehlt ein ganzes Jahr Regen

In Berlin fallen zu wenig Niederschläge. Den Böden fehlt ein Jahr Regen. Künftig soll das Wasser deshalb in der Stadt gehalten werden.

Berlin. Berlin geht das Wasser aus. In den vergangenen sechs Jahren sanken die Regenmengen so stark, dass der Stadt insgesamt ein Jahr Niederschlag fehlt. In normalen Jahren fallen durchschnittlich 580 Liter je Quadratmeter Wasser vom Himmel. Das wurde nur einmal erreicht: 2017. In den übrigen Jahren seit 2014 fiel zum Teil deutlich weniger Regen. Allein in den vergangenen drei Jahren summiert sich das Defizit auf 400 Liter pro Quadratmeter. Der Effekt wird durch die steigenden Durchschnittstemperaturen noch verstärkt. Seit 2014 waren alle Jahre wärmer als das langjährige durchschnittliche Mittel (9,9 Grad Celsius), sodass auch mehr Wasser verdunstet.