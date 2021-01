Corona-Tagebuch: Zum Bahnhof fahren, vom Reisen träumen

In Wien und seit einiger Zeit auch in Köln werden Gurgeltests anstelle eines Abstrichs eingesetzt. Aber sind die genauso zuverlässig und wie funktionieren sie?

Sonntag Mein Tag beginnt mit einem Paukenschlag. Der morgendliche Kaffee ist noch nicht ausgetrunken, da tickert die Meldung des Tages bereits in den einschlägigen Social-Media-Kanälen durch die Hauptstadt: Berlins Fußballclub Hertha BSC hat sich nicht nur von Trainer Bruno Labbadia getrennt, sondern im gleichen Atemzug auch noch den langjährigen Sportmanager Michael Preetz in die Wüste geschickt. Nein, ausnahmsweise hat das Coronavirus seine Hände nicht im Spiel. Für mich als Köpenicker – ich wohne in Hörweite zur Alten Försterei – hält sich das Entsetzen über die Personalentscheidung natürlich in Grenzen. Ein wenig tut mir der Mann aber schon leid. Immerhin habe ich ihn in seinen besseren Tagen noch als Fußballer und Rekordtorschütze der Hertha beruflich erlebt.

Die Akte Preetz und Labbadia bestimmt dann natürlich fast den gesamten Arbeitstag. Es müssen Bilder gesucht und bewertet werden. Die Sportchefin will zudem alle Clubtrainer der vergangenen Jahre im Foto zeigen, die während der Ära Preetz ihren Dienst getan haben. 14 Namen kommen auf dieser Liste zusammen, darunter Trainerlegenden wie Jürgen Klinsmann, Markus Babbel oder Otto Rehagel.

Die Mittagszeit nutze ich für einen Fotospaziergang durch die Charlottenburger Kantstraße. Längst ist mir bei Fahrten mit dem Bus die Tristesse aufgefallen, die in der einstigen Einkaufsmeile zwischen Breitscheidplatz und Suarezstraße Einzug gehalten hat. Natürlich hat Corona daran einen großen Anteil. Die kalte Glas- und Betonarchitektur, die heute den Eingang zur Kantstraße bestimmt, sieht aus fotografischer Sicht toll aus, lädt aber definitiv nicht zu einem Spaziergang in Richtung Wilmersdorfer Straße ein. Auf meinem Weg durch die 2500 Meter lange Kantstraße bestimmen also unzählige geschlossene Läden, vermüllte Ecken und trostlose Wohnquartiere das Bild. Der leichte Schneeregen verstärkt die Melancholie an diesem Tag.

Zurück in der Redaktion am Kurfürstendamm, drängt sich die Akte Preetz wieder in den Vordergrund. Es geht um die große Seitenoptik auf dem Sportteil für die Montagsausgabe. Zwei Bilder stehen zur Auswahl: ein resignierter Manager auf der Spielerbank und ein Michael Preetz, der mit hängenden Schultern, beinahe wie eine lebensgroße Marionette, am Spielfeldrand steht. Ich bin froh, dass wir uns für die Spielerbank entscheiden. Auch Verlierer haben nämlich ein Recht auf Würde. Das Beste kommt an diesem Tag zum Schluss: Die Sonne zeigt sich kurz am späten Nachmittag und hüllt den Drachenberg in ein betörendes Gelb.

Infizierte in Berlin: 13466, Tote: 2040.

Montag Das Schöne an meinem Job ist, dass ich nicht nur Termine abarbeiten muss, sondern gelegentlich eigene Geschichten verwirklichen darf. Heute führt mich mein Fotowalk quer durch die Stadt, von der Schönhauser Allee bis nach Neukölln in die Reuterstraße. Ich bin auf der Suche nach alten Brandmauern. Brandmauern trennen in den enggebauten Häuserschluchten die Gebäude voneinander und sollen vor dem Übergreifen von Bränden schützen. Sie gehören in Berlin zum typischen Stadtbild, verschwinden aber langsam aufgrund des enormen Baubooms. Mein erstes Ziel ist ein Fotopunkt in der Dänenstraße, unweit vom Bahnhof Schönhauser Allee. Die Rückseite der Häuserfront an der Kopenhagener Straße 12-16 ist für mich der Inbegriff der Berliner Brandmauer. Die schwarzen Backsteine sehen aus, als ob immer noch jeden Tag unzählige Dampfloks die Bahntrasse in Richtung Ostkreuz und Gesundbrunnen entlangbrausen würden. Ich möchte die alten Mauern aber nicht einfach so fotografieren und checke deswegen online auf einer Webseite, ob vielleicht gleich ein Zug den Streckenabschnitt passiert. Da höre ich in meinem Rücken ein lautes Räuspern. Ein älterer Mann fragt neugierig, warum ich mit einer Kamera um den Hals hier herumlungere und auf was ich warte. Ich komme mit ihm ins Gespräch, und es stellt sich heraus, dass er schon einige Jahrzehnte hier im Kiez wohnt und dementsprechend viel zu erzählen hat. Ich lasse ein paar Züge vorbeisausen und höre seinen Geschichten zu. Dafür gibt es zum Schluss noch ein paar Tipps, wo ich schöne Fotomotive für mein Thema finden könnte.

Meine letzte Fotostation an diesem Tag ist der Reuterkiez in Neukölln. In der Sanderstraße habe ich vor etwa 20 Jahren einen alten Baum vor einer Brandmauer fotografiert. Das Motiv gibt es aber leider nicht mehr. Ein Neubau versperrt die Sicht. Ich komme ein paar Jahre zu spät.

Infizierte in Berlin: 12913, Tote: 2067.

Großstadtidylle mit Brandmauer und ICE in Prenzlauer Berg.

Dienstag Der Arbeitsalltag eines Pressefotografen besteht längst nicht nur aus Pressekonferenzen am Vormittag oder rauschenden Bällen am Abend. In diesen Zeiten sowieso nicht. Das Coronavirus hat vielen gewohnten Tätigkeiten ein abruptes Ende beschert. Keine Fotocalls am Roten Teppich mehr, keine Filmpremieren. In diesem Jahr gibt es keine richtige Berlinale, kein Sechstagerennen im Velodrom, keine analoge Fashion Week. Dafür rücken normale Tätigkeiten eines Fotoredakteurs in den Vordergrund. Bilder suchen, Fotos bestellen, diverse Wünsche der Kollegen abarbeiten. Jeden Tag. Sieben Tage in der Woche. Täglich grüßt da das Murmeltier. Auch an meinem 50. Geburtstag bleibe ich davon nicht verschont.

Lichtblick heute ist der Podcast meiner Chefredakteurin. Ihn darf ich seit geraumer Zeit fotografisch und audiovisuell begleiten. Pünktlich zur Mittagszeit geht es an der Kurfürstendamm ins Büro von Markus Voigt, dem Chef des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI). Im Podcast geht es wie so oft um das Thema Corona, außerdem um die aktuelle Lage der Berliner Wirtschaft und die anstehenden Landtagswahlen im September.

Infizierte in Berlin: 12.452, Tote: 2101.

Mittwoch Nach einem kleinen Schneesturm am Vormittag hat sich zum Nachmittag die Sonne durch die dichte Wolkendecke gekämpft. Homeoffice ist toll, aber den ganzen Tag am Computer sitzen zu müssen, macht auf die Dauer mürbe und schlapp. Also geht es für ein paar Minuten zum Nordic Walken in den Wald hinter dem Haus. Sport setzt einiges frei, habe ich neulich gelesen. Glückshormone zum Beispiel. Ein wichtiger Sportmensch schwärmte in einer Tageszeitung begeistert von der Möglichkeit, dem Corona-Stress davonzulaufen. Das will ich jetzt gemeinsam mit meiner Ehefrau ausprobieren.

Wir zwängen uns in die Sportklamotten, nehmen die Wanderstöcke und holen uns bereits nach einigen Geh-Minuten den Rüffel eines älteren Herren ab. „Sie müssen die Stöcke kürzer machen. Der Bauch muss raus, Rücken gerade und beim Laufen die Wanderstöcke weit nach hinten ausholen“, schallt es uns hinterher. Wir outen uns vorsichtshalber als Anfänger, bedanken uns artig für die Tipps und versprechen sofortige Umsetzung. Aber erst nach der nächsten Wegbiegung. Man muss sich ja nicht gleich eine Blöße geben.

Infizierte in Berlin: 12.436, Tote: 2164.

Die schönen Momente der Büroarbeit: Ein Blick aus dem Fenster, wenn die Sonne hinter dem Drachenberg untergeht (0.)

Foto: Jörg Krauthöfer

Donnerstag Ich bin auf dem Weg in das Englische Viertel nach Wedding. Hier gibt es unter anderem die Londoner Straße, die Edinburger Straße, die Dubliner Straße oder die Bristolstraße. Mittendrin liegt der Schillerpark. Ein kleines Naturidyll, selbst im Winter. Früher wohnten hier ausschließlich Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe, die im nahen BVG-Betriebshof an der Müllerstraße ihren Dienst taten.

Ich besuche die Grundschülerin Lila Müller in der Oxforder Straße. Bereits vor einem halben Jahr, zur Einschulung, stand sie vor meiner Kameralinse. Jetzt will die Redaktion wissen, wie es ihr in den vergangenen sechs Monaten so erging. Lila freut sich wieder auf den Schulunterricht und auf ihre Klassenkameraden. Dass ist ihr deutlich anzumerken. Besonders der Sportunterricht, der fehle ihr, sagt mir die Sechsjährige. Für das Fotoshooting hat sie sich den Mathematikhefter aus ihrem Zimmer geholt und büffelt jetzt ein paar Rechenaufgaben.

Wenn mir die schlechte Nachrichtenlage, die immer gleichen News oder der teils unterirdische Gesprächston in den sozialen Netzwerken zu viel wird, gönne ich mir nach Feierabend ab und zu eine Auszeit. Dann steige ich im Berliner Hauptbahnhof aus der S-Bahn und fotografiere Fernzüge. Ich kann dabei wunderbar vom Reisen in die Ferne träumen, die momentan ja wirklich ganz weit weg ist. Mein Lieblingszug ist der Nightjet nach Wien. Zur Zeit fährt er coronabedingt nicht. Pünktlich um 18.41 Uhr startet er normalerweise die Tour in Richtung Österreich. In nur einer Nacht geht es Hunderte Kilometer durch Europa. Ich finde das eine wunderbare Art, um ganz entspannt ein Ziel zu erreichen. Zweimal in der Woche führt dieser Nachtzug sogenannte Kurswagen mit dem Fahrziel Przemyśl mit sich. Przemyśl liegt etwa 900 Kilometer entfernt von Berlin direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze und zählt zu den ältesten Städten Polens. Sobald wir wieder verreisen dürfen, möchte ich diesen Ort besuchen. Das habe ich mir fest vorgenommen.

Infizierte in Berlin: 12.247; Tote: 2195.

Freitag Am späten Donnerstagnachmittag hatte eine Meldung ihre Runde durch die Hauptstadt gemacht und viele Menschen aufhorchen lassen. Ein Berliner Pharmaunternehmen mit italienischen Eigentümern wolle in die Impfstoffproduktion einsteigen. So zumindest verkündete es Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Firma Berlin Chemie hat ihren Sitz ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt von meinem Wohnort. Also beschließe ich am Freitagfrüh um sieben Uhr, ein paar Bilder vom Firmengelände im Licht der aufgehenden Sonne zu machen. Bei gefühlten minus zehn Grad gehören Langzeitbelichtungen nicht unbedingt zu den Glücksmomenten eines Fotografen. Das tolle Licht am Himmel verhilft mir aber zu sehr schönen Aufnahmen. Dabei hat sich das Thema des Berliner Impfstoffwunders bereits wieder erledigt, denn die italienischen Besitzer des Pharmakonzerns haben dem Berliner Vorschlag abgelehnt Nicht machbar, so heißt es in einer dünnen Pressemeldung des Mutterkonzerns. Die Bilder wandern trotzdem umgehend in das Archiv. Sie werden bestimmt irgendwann ihren Platz in der Zeitung finden. Der restliche Arbeitstag ist geprägt vom Schreiben unzähliger E-Mails und dem Verwalten von Bildern der schreibenden Kollegen. Freitags muss auch unsere wöchentliche Beilage, die Berliner Illustrirte Zeitung, fertig gestellt werden. Sie erscheint an diesem Sonntag mit einer Fotoreportage über die Gewinner der Rückblende 2020, einem Fotowettbewerb für politische Fotografie. Mit meinen Kollegen Reto Klar, Maurizio Gambarini und Sascha Fromm sind gleich drei Fotografen unseres Verlags auf den vorderen Plätzen vertreten. Das macht stolz.

Infizierte in Berlin: 12.247; Tote: 2195

Sonnabend Ich habe heute frei. Trotzdem lässt mich Corona nicht los. Hauptthema des Tages sind die möglichen Einreisesperren aus den Hochrisikogebieten. In Polen wollen 1600 Fitnessstudios wieder öffnen, und in Berlin warten wir weiter auf genügend Impfstoff. Mir reicht es mit den schlechten Nachrichten. Ich schalte mein Handy stumm und setze mich zu Hause an meine Drechselbank. Die Ehefrau hat sich für das nächste Weihnachtsfest eine handgefertigte Pyramide gewünscht. Damit fange ich jetzt an und will vor Montag nichts mehr von dieser verrückten Welt wissen.

