Brennpunkteinheit der Polizei Berlin: "Die Resonanz ist sehr, sehr positiv"

Zwei Polizeibeamte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) der Polizei Berlin patrouillieren am Alexanderplatz.

Polizei Berlin Brennpunkt-Arbeit in Berlin: "Die Resonanz ist sehr positiv"

Berlin. Die Brennpunkteinheit für die Kriminalitäts-Schwerpunkte in der Innenstadt startete vor einem Jahr. Nun wird Bilanz gezogen. Und die fällt positiv aus. Die Entwicklung an den Berliner Brennpunkten sei positiv, lediglich am Kottbusser Tor steige die Kriminalität, sagte der Chef der Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE), Polizeioberrat Detlef Astrath, der Berliner Morgenpost. Vor allem Anwohner und Gewerbetreibende seien froh über die Präsenz der neuen Polizeieinheit.