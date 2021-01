"Pate von Berlin" hat Deutschland verlassen

Mahmoud Al-Zein hat die Bundesrepublik Deutschland verlassen und ist am Freitag in die Türkei ausgereist.

Berlin. Er trägt der Spitznamen "Der Pate von Berlin". Nun hat Mahmoud Al-Zein Berlin verlassen. Die Innenverwaltung bestätigte der Berliner Morgenpost einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung.

Demnach saß Al-Zein am Freitagnachmittag in einem Flieger in Richtung Türkei. Al-Zein sollte seit mehr als 30 Jahren abgeschoben werden. Nun sei er selbst einer Ausreiseaufforderung nachgekommen.

Laut Bild startete die Maschine der "Türkish Airlines" um 14.27 Uhr am Flughafen BER in Richtung Istanbul. Al-Zein soll 1982 als staatenloser Kurde in die Bundesrepublik eingereist sein. Die Behörden glauben hingegen, dass Al-Zein die libanesische und türkische Staatsbürgerschaft besitzt.

Al-Zein saß mehrere Jahre im Gefängnis und trat als Clan-Boss in Dokumentationen über das kriminelle Berlin auf. Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentliche er eine Biografie über sein Leben.

Die Innenverwaltung hat für Freitag zu diesem Fall noch eine Pressemitteilung angekündigt.