Besserung auf dem Arbeitsmarkt nicht in Sicht

Saisonbedingt stiegen die Arbeitslosenzahlen in Berlin im Januar an. Eine Erholung ist noch nicht in Sicht.

Berlin. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) haben mit Blick auf die gestiegenen Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg einen Ausbau der digitalen Vermittlungstätigkeiten von Arbeitsagenturen und Jobcentern gefordert. Der Einstieg für junge Leute und der Wiedereinstieg für arbeitslose Menschen seien unter Pandemie-Bedingungen extrem erschwert, erklärte Alexander Schirp, stellvertretender UVB-Hauptgeschäftsführer. „Für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass Berater und Vermittler in Agenturen und Jobcentern in den Präsenzbetrieb zurückkehren, sobald das Infektionsgeschehen es zulässt. Bis dahin müssen Bekanntheit und Akzeptanz der digitalen Informationsangebote gesteigert werden“, so Schirp weiter.