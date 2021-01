Prozess Mörder einer 15-Jährigen in Berlin vor Gericht

Wer in Saal 500 des Berliner Kriminalgerichts an der Moabiter Turmstraße auf der Anklagebank sitzt, muss sich meist für die schwersten Straftaten verantworten. So ist es auch im Fall von Bekim H., dem seit Donnerstag vor der 32. Kammer des Landgerichts der Prozess gemacht wird. Die Anklage lautet auf Mord.