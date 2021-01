Eklat um Begrüßung des Vizepräsidenten: Landtag unterbrochen

Potsdam. Nach einem Eklat um die Begrüßung des Vizepräsidenten vor einer Rede der Linke-Landtagsabgeordneten Andrea Johlige ist die Sitzung des Brandenburger Landtags am Donnerstag unterbrochen worden. Johlige hatte sich geweigert, vor ihrer Rede zum Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten den bei der Plenarsitzung amtierenden Vizepräsidenten Andreas Galau zu begrüßen. Galau ist AfD-Landtagsabgeordneter. Daraufhin erhielt Johlige von Galau einen Ordnungsruf, weil sie gegen den parlamentarischen Brauch verstoßen habe, dem Präsidium Respekt zu zollen.

Johlige erklärte darauf hin, sie könne Galau keine Ehrerbietung zollen, weil dieser unter anderem Kontakte zu Rechtsextremisten unterhalte und an Corona-Demos teilgenommen habe. Daraufhin entzog Galau ihr das Wort und verwies Johlige des Saals. Linke-Fraktionschef Sebastian Walter erhielt von Galau ebenfalls einen Ordnungsruf, weil er nach der Geschäftsgrundlage für die drastischen Maßnahmen gegen Johlige fragte. Der CDU-Abgeordnete Steeven Bretz beantragte daraufhin eine Unterbrechung der Sitzung und eine Tagung des Präsidiums, damit das Ansehen des Hohen Hauses keinen Schaden erleide. Die Sitzung des Präsidiums dauerte am Nachmittag an.

