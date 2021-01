Immobilienverband: „Mietendeckel begünstigt die Falschen“

Mietshäuser in unterschiedlichen Farben reihen sich in Prenzlauer Berg aneinander.

Berlin. Von der zweiten Stufe des Mietendeckels profitieren vor allem gut verdienende Haushalte in bevorzugten Wohnlagen in Charlottenburg, Wilmersdorf, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Wannsee und Zehlendorf. Das ist das Ergebnis einer Erhebung unter den Mitgliedsunternehmen des Immobilienverbandes BFW Berlin/Brandenburg. Dagegen würden Geringverdiener kaum durch das Mietendeckelgesetz entlastet, teilte der BFW am Donnerstag weiter mit. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) wies die Vorwürfe zurück.