Erstmals in Brandenburg Coronavirus-Mutation nachgewiesen

Cottbus/Potsdam. Zum ersten Mal ist auch in Brandenburg die zunächst in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Variante B.1.1.7 sei bei einem Mann aus dem Landkreis Spree-Neiße festgestellt worden, der seit Dienstag in Isolation sei, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das habe ein Labor am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus nachgewiesen.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte: "Jetzt kommt es darauf an, dass alle Kontakte der infizierten Person so schnell wie möglich ermittelt werden und umgehend in Quarantäne kommen." Die zunächst in Großbritannien nachgewiesene Virusvariante gilt als hoch ansteckend. In Berlin wurden bereits mehrere Fälle nachgewiesen.

