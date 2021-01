Corona in Berlin: 503 Neuinfektionen, 31 weitere Tote, Inzidenz bei 95,3

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 118.950 Menschen infiziert. 2195 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 104.508 Patienten gelten inzwischen als genesen. 12.247 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 95,3.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

16.12 Uhr: 503 Neuinfektionen, 31 weitere Tote, Inzidenz bei 95,3

In Berlin sind 31 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2195.

503 neue Infektionen wurden bestätigt, 890 waren es gestern. 12.247 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 12.436 waren es gestern. 104.508 Menschen gelten inzwischen als genesen. In Berlin sind mittlerweile 108.821 Impfdosen verabreicht worden.

382 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun Patienten weniger als gestern. 1397 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 29 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,1 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 95,3 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,67 Grün.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle vorangegangenen Nachrichten und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem bisherigen Newsblog.

Corona – Mehr Infos zum Thema