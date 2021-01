Corona in Berlin: 29 weitere Tote in Berlin, 291 neue Infizierte, Inzidenz bei 86,4

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 119.797 Menschen infiziert. 2264 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 105.676 Patienten gelten inzwischen als genesen. 11.857 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 86,4.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

17.44 Uhr: Berlin erhält zwei Lieferungen mit Impfstoff von Astrazeneca

Berlin erhält in den kommenden Wochen zunächst zwei Lieferungen des neu zugelassenen Impfstoffs von Astrazeneca. Am 7. Februar sollen 26.400 Dosen des Impfstoffs in Berlin ankommen, am 17. Februar 40.800, teilte das Gesundheitsministerium mit. Alle Details zur Lage der Impfstoff-Lieferungen lesen Sie hier.

17 Uhr: Humboldt-Klinikum - Ausbruch von Virus-Mutation unter Kontrolle

Rund eine Woche nach dem Aufnahmestopp am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum wegen einer Virusmutation ist die Corona-Lage nach Angaben des Krankenhauses unter Kontrolle. „Es ergibt sich kein Hinweis auf eine unkontrollierte Ausbreitung von Sars-CoV-2, insbesondere nicht von Virusvarianten“, teilte die Klinik am Sonnabend mit. Es gebe keine aktiven Infektionskette mehr. Die Klinik verwies dabei auf umfangreiche Untersuchungen von Personal und Patienten sowie weitere Nachforschungen des Gesundheitsamts und des Robert Koch-Instituts.

An der Klinik sind 30 Fälle des Virusmutation vom Typ B.1.1.7 nachgewiesen worden, das bisher vor allem in Großbritannien aufgetreten war. Die Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar und womöglich auch gefährlicher als die bislang vorherrschenden Erreger. Wie das Humboldt-Klinikum erklärte, konnten alle aufgetretenen Fälle der Variante einer Infektionskette zugeordnet werden, die von der Kardiologie ausging.

Neben dem Aufnahmestopp für Patienten war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses eine Pendelquarantäne angeordnet worden. Sie dürfen nur zwischen ihrem Zuhause und der Klinik unterwegs sein. Für Personal aus der Verwaltung und Technik, das keinen Kontakt zu Corona-erkrankten Personal oder zu Patienten hatte, wurde die Pendelquarantäne nun beendet.

Die Rettungsstelle und die somatischen Kliniken des Humboldt-Klinikums bleiben laut der Mitteilung bis Mitte nächster Woche für Neuaufnahmen geschlossen. Dann werde je nach Entwicklung der Befunde über eine Öffnung entschieden.

16.14 Uhr: 29 weitere Tote in Berlin, Inzidenz nun bei 86,4

In Berlin sind 29 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2264. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonnabend in ihrem Corona-Lagebericht.

291 neue Infektionen wurden bestätigt, 556 waren es am Freitag. 11.857 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 12.158 waren es am Freitag. 105.676 Menschen gelten inzwischen als genesen.

365 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 14 Patienten weniger als am Freitag. 1313 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 55 weniger als am Freitag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 28,7 Prozent weiter auf Rot. Auch der Wert für Neuinfektionen ist mit 86,4 weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,86 Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die 7-Tage-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

15.39 Uhr: Senatorin Kalayci - Bund muss für sichere Lieferpläne sorgen

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Bundesregierung dazu aufgerufen, für mehr Planungssicherheit bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen zu sorgen. „Die Unsicherheit ist für die Länder zu groß. Es kommt tröpfchenweise an, und es ändert sich viel zu viel“, sagte Kalayci am Sonnabend der Deutschen Presse-Agentur. Sie sieht den Bund in der Pflicht, sich um sichere Lieferpläne zu kümmern. Beschlossen hätten die Gesundheitsminister der Länder am Samstag noch nichts, sie hätten sich auf den Montagabend nach dem nationalen Impfgipfel vertagt.

Was die Reihenfolge für Impfungen angeht, so warnt Kalayci davor, nun die Diskussion über das Bevorzugen bestimmter Berufsgruppen neu zu starten. „Ich rate dazu, an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission festzuhalten. Als nächste Gruppe wären dann die chronisch Kranken zu berücksichtigen.“

Kalayci hatte diese Woche mit Äußerungen zu einer möglichen Impfstoffproduktion in Berlin viel Kritik bekommen. Dazu wollte sie am Samstag keinen Kommentar abgeben.

13.10 Uhr: 518 Corona-Fälle in Brandenburg - Zahl der Sterbefälle bleibt hoch

Dem Gesundheitsministerium in Brandenburg sind innerhalb eines Tages 518 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit bleiben die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag auf ähnlichem Niveau. Am Freitag waren es binnen eines Tages 512 Fälle. Allerdings können am Wochenende von den Landkreisen und kreisfreien Städten Daten verzögert gemeldet werden. Vor einer Woche waren es 724 neue Infektionen. Weiter hoch bleibt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Innerhalb eines Tages starben 55 Menschen nach 51 am Tag zuvor. Bislang sind seit März 2389 Menschen in Brandenburg an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben.

Corona-Schwerpunkt ist weiter der Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo die Sieben-Tage-Inzidenz bei 320,7 liegt. Dann folgen die Kreise Prignitz (231,1) und Spree-Neiße (210,2). Der niedrigste Wert wurde im Landkreis Märkisch-Oderland mit 65,9 ermittelt. Die durchschnittliche Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen sank in gesamten Land auf 140,6 - nach 193,7 vor einer Woche. Ziel von Bund und Ländern ist eine Zahl unter 50.

Damit haben sich in Brandenburg seit März insgesamt 68 751 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 55 379 Menschen gelten als genesen - 640 mehr als am Vortag. Die Zahl der Erkrankten sank um 177 auf derzeit 10 983.

Die Zahl der bisher durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt den Angaben zufolge landesweit bei insgesamt 86 616 (Stand: 29.1.). Davon erhielten 73 884 Menschen Erstimpfungen und 12 772 eine zweite Impfung. 16 268 Bewohner der 341 stationären Pflegeheime im Land sind bereits das erste Mal geimpft worden - das sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 60 Prozent. 754 Seniorinnen und Senioren in diesen Einrichtungen haben mittlerweile eine Zweitimpfung bekommen.

12.56 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung fordert Impfungen in den Praxen

Kurz vor dem für Montag geplanten Impfgipfel hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin ihre Forderung wiederholt, möglichst bald Impfungen in Arztpraxen anzubieten. „Impfen hat zurzeit in unserem Land oberste Priorität, und das ist auch gut so“, sagte KV-Vorstandsvorsitzender Burkhard Ruppert der Deutschen Presse-Agentur. „Umso wichtiger ist es, so schnell wie möglich in den Praxen der Niedergelassenen zu impfen, dort, wo die Expertise vorhanden ist und das Impfen zur alltäglichen Routine gehört.“

Sobald die Impfstoffsituation es möglich mache, könne dann ein Impfverfahren beginnen, für das keine so aufwendige Logistik und kein so komplexes Termin- und Anfahrtsmanagement nötig sei wie derzeit, sagte Ruppert. Die Kassenärztliche Vereinigung forderte außerdem, dass sichergestellt werden müsse, das gesamte Personal in den Arztpraxen vorrangig zu impfen. Die Gesundheitsversorgung in der aktuellen Pandemie sei auch deshalb nicht zusammengebrochen, weil das ambulante System funktioniert habe. „Deshalb muss sichergestellt werden, dass dies auch so bleibt.“

Bei einem Impfgipfel am Montag soll der bundesweit knappe Impfstoff das zentrale Thema sein. An der Videokonferenz sollen die Regierungschefs der Länder, darunter auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), mehrere Bundesminister, Impfstoffhersteller sowie Vertreter der EU-Kommission teilnehmen.

12.00 Uhr: Schlittenfahren in Pandemie-Zeiten

Großer Andrang am Rodelhügel im Volkspark Friedrichshain: Die Polizei ist vor Ort und drängt per Lautsprecher auf die Einhaltung der Abstandsregeln - vergeblich.

Großer Andrang am Rodelhügel im Volkspark Friedrichshain: Die Polizei ist vor Ort und drängt per Lautsprecher auf die Einhaltung der Abstandsregeln - vergeblich.

11.44 Uhr: Oberschulen wohl bis Ende Februar geschlossen

Die CDU im Abgeordnetenhaus rechnet damit, dass die Oberschulen in Berlin in der Corona-Pandemie bis Ende Februar geschlossen bleiben. „Es gibt keinen Grund zur Entspannung. Und es gibt auch keinen Grund zu glauben, dass unsere Kinder weniger Träger der Infektion seien als Erwachsene“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Dirk Stettner, am Samstag im RBB-Inforadio. Er verwies auf eine entsprechende Studie aus Bremen. In Berlin und Brandenburg sind bis zum 6. Februar Winterferien.

Bei den Grundschulen könne geprüft werden, ob diese ab Mitte Februar wieder geöffnet werden können, sagte Stettner. Gleichzeitig müsse aber für passende Bedingungen gesorgt werden: etwa durch Luftfilteranlagen und die Organisation von zusätzlichem Platz. Wichtig sei, dass der Senat frühzeitig kommuniziere, damit Schulen und Eltern planen könnten. Die momentane Entwicklung der Corona-Infektionszahlen sei zwar sehr erfreulich. Es müsse aber sichergestellt werden, dass nicht zu schnell gelockert werde.

Diese Woche war bekannt geworden, dass sich für die Berliner Abiturienten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Prüfungstermine nach hinten verschieben. Die erste schriftliche Prüfung beginnt statt am 12. erst am 21. April, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch mitteilte.

9.36 Uhr: Spielsucht und Corona: Befeuert die Krise das Online-Glücksspiel?

Wettbüros, Spielhallen und Casinos mögen wegen der Corona-Krise in Berlin geschlossen sein - im Internet wird aber immer weiter und offenbar auch mehr gezockt. Die Schließung von Spielstätten werde von Klientinnen und Klienten durchaus als Entlastung und Ausstiegschance wahrgenommen, sagte die Landessuchtbeauftragte Christine Köhler-Azara. Allerdings gebe es aus der Beratungspraxis den Befund, dass die Nutzung von Online-Glücksspielen zunimmt. Online-Glücksspiele seien jedoch schon vor der Krise ein immer häufiger benanntes Problem gewesen. Die Auswirkungen der Pandemie auf das Glücksspielverhalten könnten derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden.

Das Präventionsprojekt Glücksspiel Berlin differenziert zwei Arten von Glücksspielern: Gelegenheitsspieler, die in ihrer Freizeit spielen. „Bei dieser Gruppe gehen wir davon aus, dass diese Menschen momentan einfach nicht an Glücksspielen teilnehmen“, sagte Projektleiterin Angelina Goschew. Dann gebe es noch die Menschen mit einem problematischen Glücksspielverhalten, für die Glücksspiele zum Stressabbau oder zur Ablenkung dienen. Bei ihnen werde davon ausgegangen, dass Glücksspiele im Internet als eine potenzielle Alternative zu Wettbüros oder Spielhallen angesehen werden.

Das Abwandern zu Online-Spielen sei besonders leicht, sagte Goschew. Sie seien immer und überall verfügbar, es gebe keine soziale Kontrolle. Und die Angebote würden teils aggressiv mit Bonuszahlungen und bekannten Persönlichkeiten beworben. Konkrete Zahlen gebe es auch hier nicht, ihre Einschätzung stütze sie auf Beobachtungen aus dem Kontakt mit Betroffenen.

9.08 Uhr: Rund 3000 Impfungen täglich derzeit in Berliner Impfzentrum

Die Kapazitäten der drei Berliner Impfzentren sollen trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus nicht eingeschränkt werden. „Für die nächsten Wochen reicht der Impfstoff“, sagte die Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding, der Deutschen Presse-Agentur. Auf Wunsch der Senatsverwaltung werde die Öffnung des vierten Impfzentrums im Velodrom im Februar geplant. Derzeit gebe es in den Impfzentren täglich rund 3000 Impfungen, diese Größenordnung sei auch für die nahe Zukunft zu erwarten.

Auch bei Öffnungszeiten und der Zahl der Schichten, in denen Ärzte und Helfer in den Impfzentren arbeiten, seien keine Änderungen vorgesehen, sagte Kneiding. Das gilt genauso für die Zahl der Helferinnen und Helfer - etwa die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Wir bereiten uns weiterhin auf den Vollbetrieb vor.“

Die Impfzentren in der Arena-Halle in Treptow, im Erika-Heß-Eisstadion im Wedding und unterm Funkturm auf dem Messegelände sind alle nicht voll ausgelastet. Dafür fehlt es an ausreichend Impfstoff. Die Gesundheitsverwaltung teilte auf Anfrage mit, für Sonntag seien 3600 Dosen des Moderna-Impfstoffs angekündigt, für Dienstag 29 250 Dosen des Biontech-Impfstoffs und für den Dienstag darauf weitere 35 100.

Durch die Lieferverzögerungen gebe es Einschränkungen bei den Möglichkeiten, Termine in naher Zukunft zu buchen. Alle Zusagen für Biontech-Impftermine in Impfzentren, in mobilen Teams und in den Krankenhäusern gelten den Angaben zufolge aber weiter. „Nur im Fall einiger Termine für Moderna-Impfstoff im Erika-Heß-Stadion musste eine Verschiebung um eine Woche vorgenommen werden.“ Alle davon Betroffenen seien kontaktiert und die Terminverschiebung mit ihnen abgestimmt worden, so die Gesundheitsverwaltung.

++++ Freitag 29. Januar +++

17.26 Uhr: Müller fordert einen „nationalen Impfplan“

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, hat für den Impfgipfel am Montag eine Einigung auf einen bundesweiten Zeitplan gefordert. „Die Impfstoffe sind aktuell noch ein knappes Gut. Umso wichtiger ist es für die Länder, dass wir genau wissen, wann mit welchen Lieferungen zu rechnen ist, damit wir besser planen können“, sagte Müller, der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. „Wir benötigen daher einen nationalen Impfplan, an dem wir uns – aber auch die Bürger - orientieren können. Ich erwarte vom Impfgipfel, dass wir uns hier auf einen konkreten und verlässlichen Zeitplan einigen können.“

Es sei Aufgabe des Bundes, die Beschaffung der Impfmittel zu übernehmen, sagte Müller. Eine verlässliche Zeitplanung sei dabei wichtig. „Denn daran hängen viele weitere Schritte: Die Einladungen müssen verschickt werden, die Impfungen geplant werden“, so der SPD-Politiker. „Wir können und wollen hier nicht länger auf Sicht fahren, auch weil wir den Menschen eine verlässliche Perspektive geben wollen.“ Müller hat zu den SPD-Länderchefs gehört, die sich für einen Impfgipfel eingesetzt hatten.

17.04 Uhr: Mehr Menschen in Brandenburg gestorben

Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg deutlich mehr Menschen als jeweils in den Vorjahren gestorben. Insgesamt starben 35.069 Menschen, wie aus den am Freitag veröffentlichten, vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Der Durchschnittswert der vier Vorjahre lag mit rund 31.800 Toten rund zehn Prozent unter dem Wert von 2020.

Auch bundesweit starben 2020 mehr Menschen. Insgesamt führt die vorläufige Statistik für das Jahr rund 982.500 Sterbefälle auf; das ist ein fünfprozentiger Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. „Die gestiegenen Sterbefallzahlen im Jahr 2020 sind größtenteils auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen zurückzuführen“, hieß es vonseiten des Bundesamtes. „Die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen liegen etwa auf dem Vorjahresniveau.“

Der Blick auf das Gesamtjahr zeigt: Die Zunahme der Todesfälle lief parallel zu den Wellen der Corona-Pandemie. So stieg innerhalb der zweiten Corona-Welle im Dezember die Zahl der Todesfälle in Brandenburg um 48 Prozent im Vergleich zum Vierjahresdurchschnitt an. Im Ländervergleich fiel diese Zunahme nur in Sachsen mit einem Plus von 102 Prozent noch höher aus.

16.35 Uhr: 556 Neuinfektionen in Berlin, 40 weitere Todesfälle, Inzidenz bei 90,9

In Berlin sind 40 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2235.

556 neue Infektionen wurden bestätigt, 503 waren es gestern. 12.158 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 12.247 waren es gestern. 105.113 Menschen gelten inzwischen als genesen. In Berlin sind mittlerweile 113.870 Impfdosen verabreicht worden.

379 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei Patienten weniger als gestern. 1368 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 29 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29,7 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 90,9 weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,75 Grün.

Die Fallzahlen in den Bezirken

16.40 Uhr: Corona-Mutationen in Berlin: Drei Erkrankungen mit südafrikanischer Variante, 35 mit britischer Variante

In Berlin gibt es derzeit noch keine Anzeichen für eine flächendeckende Ausbreitung der neuen Coronavirus-Varianten. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung sind dem Landesamt für Gesundheit und Ordnung (Lageso) bislang 35 Fälle der neuen britischen Variante des Virus gemeldet worden. Die meisten davon gehen auf den Ausbruch im Humboldt-Krankenhaus in Reinickendorf zurück.

Bei Vivantes sind inzwischen allerdings auch erste Corona-Infektionen mit der südafrikanischen Variante des Virus aufgetreten. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, gebe es zwei voneinander unabhängige Fälle, einen im Humboldt-Klinikum in Reinickendorf sowie einen im Spandauer Klinikum. Zudem hat es in Spandau einen weiteren Fall gegeben, bei dem die südafrikanische Corona-Mutante 1.351 nachgewiesen wurde. Virus-Varianten in Berlin - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

15.10 Uhr: Karneval der Kulturen will klein feiern

Die große Parade und das Straßenfest zum Berliner Karneval der Kulturen an Pfingsten sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Aber einen kleinen Ersatz soll es geben: Am 15. August sind mehrere Veranstaltungen geplant, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Diese sollen coronakonform und deutlich kleiner sein. Nähere Details sollen noch folgen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte kürzlich mitgeteilt, dass es bis September keine Genehmigung für Großveranstaltungen geben wird.

14.17 Uhr: Berliner Ensemble stellt Probenbetrieb ein

Mit dem Berliner Ensemble stellt ein weiteres großes Theater nun auch seinen Probenbetrieb vorerst ein. Das Berliner Ensemble wollte noch eine Neuinszenierung der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht (1898-1956) weitgehend fertig proben. Wegen der Pandemie fiel die Premiere aus, ein neues Datum steht noch nicht fest. Die Berliner Bühnen bleiben noch bis Ostern geschlossen.

Sobald die Theater wieder spielen dürften, könne die Produktion mit wenigen Proben wieder aktiviert werden, teilte Intendant Oliver Reese am Freitag mit. „Oder wie Regisseur Barrie Kosky es so schön sagte: „We put it in the fridge“ – wir legen sie also jetzt erstmal in den Kühlschrank.“ Wegen der Corona-Pandemie sind Theater und viele Einrichtungen in Deutschland seit Wochen geschlossen.

14.16 Uhr: Crellemarkt fällt am Sonnabend erneut aus

Zum zweiten Mal hat Tempelhof-Schöneberg den Crellemarkt in Schöneberg abgesagt. Am 30. Januar dürfen Händler Obst, Gemüse und Co. am zweiten Sonnabend in Folge dort nicht anbieten. Der Grund seien zu viele Verstöße gegen den Infektionsschutz, vor allem am Wochenende. Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne) hat jedoch in Aussicht gestellt, den Markt in der kommenden Woche auch sonnabends wieder zu öffnen.

13.57 Uhr: Kein Notfallprogramm, aber Charite-Klinikbetrieb bleibt stark reduziert

Das seit dem 17. Dezember geltende Notfallprogramm der Charite Berlin wird vorerst nicht fortgesetzt, jedoch bleibt der Klinikbetrieb stark reduziert, teilte die Klinik am Freitag mit. Ein eingeschränkter Klinikbetrieb sei notwendig wegen der "nicht nachlassenden Belastung durch die Corona-Pandemie und insbesondere die leicht gesunkene, aber weiterhin hohe Anzahl von Covid-Patientinnen und -patienten." Notfälle, Tumorpatienten und Härtefälle seien von den Einschränkungen weiterhin nicht betroffen und werden behandelt.

13.36 Uhr: Weniger Studienanfänger im Sommersemester in Berlin

Die Zahl der Studienanfänger in Berlin ist im Sommersemester 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1400 gesunken. Nach Angaben des Statischen Bundesamts haben rund 6800 Menschen im Sommersemester ein Studium in der Hauptstadt begonnen. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach rund 8200 Erstsemester.

In Berlin macht sich der Rückgang besonders bei den ausländischen Studienanfängern bemerkbar. Laut Statistik nahmen 3146 ausländische Studierende ein Studium im Sommersemester 2020 an einer Berliner Hochschule auf - im Vorjahr waren es noch rund 30 Prozent mehr.

13.35 Uhr: Weniger ausländische Studienanfänger in Brandenburg

Die Zahl der Studienanfänger in Brandenburg ist im Sommersemester 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 43 Prozent gesunken. Nach Angaben des Statischen Bundesamts haben rund 450 Menschen im Sommersemester ein Studium in Brandenburg begonnen. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach rund 790 Erstsemester.

In Brandenburg macht sich der Rückgang besonders bei den ausländischen Studienanfängern bemerkbar. Laut Statistik nahmen 262 ausländische Studierende ein Studium im Sommersemester 2020 an einer Brandenburger Hochschule auf; im Vorjahr waren es noch mehr als doppelt so viele.

13.18 Uhr: Kritik an Kalaycis Impfstoff-Äußerungen

Wenige Tage vor dem bundesweiten Impfgipfel hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci mit Äußerungen zu einer möglichen Impfproduktion in der Hauptstadt Kritik hervorgerufen. „Erst hat die Gesundheitssenatorin mit einem strahlenden Gesicht groß verkündet, dass Berlin Impfstoff produzieren wird. Und dann kam das große Zurückrudern“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Kluckert, am Freitag. „Das zeigt das gesamte Chaos beim Krisenmanagement beim Senat.“

Die FDP sprach von einer „Riesen-Nullnummer“. CDU-Landeschef Kai Wegner schlug in dieselbe Kerbe: „Es scheint, dass auf der Suche nach einem kurzfristigen PR-Erfolg bei Rot-Rot-Grün der gesunde Menschenverstand in den Hintergrund getreten ist. Im Ergebnis hat Rot-Rot-Grün Berlin bis auf die Knochen blamiert.“

13.12 Uhr: Südafrikanische Mutation - Vivantes meldet zwei Fälle

Bei den systematischen Typisierungen und Sequenzierungen wurden im Vivantes Humboldt-Klinikum sowie im Klinikum Spandau am Freitag jeweils ein Fall der sogenannten südafrikanischen Virusvariante B.1.351 nachgewiesen, teilte der Vivantes-Konzern mit. Es handele sich um zwei voneinander unabhängige Fälle, hieß es weiter. Beide Fälle seien von außen ins Krankenhaus eingetragen und direkt isoliert untergebracht worden.

Die Person im Klinikum Spandau war aus dem südöstlichen Südafrika eingereist. Die Person im Humboldt-Klinikum war nicht auf Reisen.

"Die Entdeckung der Virusvariante B.1.351 in unseren Klinika zeigt, dass wir mit den Typisierungen und Sequenzierungen den richten Weg gehen. Nur so können wir einen Überblick über die Verbreitung der neuen Virustypen gewinnen", erklärte Prof. Dr. Sven Gläser, Chefarzt für Infektiologie und Leiter des Vivantes Pandemiestabs. Zuletzt wurden bei Vivantes 30 Fälle der britischen Corona-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen.

11.39 Uhr: 113.870 Impfdosen in Berlin verabreicht

In Berlin sind mittlerweile 113.870 Impfdosen verabreicht worden. Das entspricht einer Impfquote von 2,4 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 2,2. Unter den Bundesländern sind Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz (jeweils 3,4 Prozent) Spitzenreiter. Insgesamt wurden in Deutschland 2.216.127 Impfdosen verabreicht.

11.34 Uhr: Etwas weniger Corona-Ansteckungen in Brandenburg

Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus bewegt sich in Brandenburg insgesamt leicht nach unten: Binnen eines Tages seien 512 Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Vor einer Woche waren es noch 673 gewesen. Die durchschnittliche Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sank in Brandenburg auf 148,7 gegenüber 201,0 vor einer Woche.

Die Zahl der Gestorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bleibt indessen weiterhin hoch: Das Ministerium meldete am Freitag 51 neue Todesfälle; am Donnerstag waren es 38 und am Mittwoch 65.

Corona-Schwerpunkt ist weiter der Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo die Sieben-Tage-Inzidenz bei 282,2 liegt, gefolgt von den Kreisen Oberspreewald-Lausitz (256,0) und Elbe-Elster (245,5). Der niedrigste Wert wurde im Landkreis Märkisch-Oderland mit 73,6 ermittelt. Ziel von Bund und Ländern ist eine Zahl unter 50.

907 Patienten werden derzeit wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, 185 müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahl der Erkrankten sank auf 11.160 (minus 713). Als genesen gelten 54.739 Menschen - 1174 mehr als am Vortag. Geimpft wurden landesweit bislang 79.246 Menschen: 70.884 erhielten eine Erstimpfung und 8362 eine zweite.

11.20 Uhr: ILB - Über zwei Drittel der Anträge auf Novemberhilfe bearbeitet

Nach Angaben der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) sind bislang über zwei Drittel der Anträge auf die Novemberhilfe abschließend bearbeitet worden. 6539 von insgesamt 8859 Anträgen wurden beschieden und Geld wurde ausgezahlt, sagte Sprecherin Ingrid Mattern. Viele Unternehmer warten derzeit noch auf den Zuschuss. Erst ab dem 10. Januar hätten die Förderbanken die Anträge, die über das Bundesportal eingingen, bearbeiten können. „Seitdem konnten wir von Null zwei Drittel der Anträge abarbeiten“, so Mattern.

Von insgesamt bislang 6982 Anträgen auf die Dezemberhilfe seien bereits 2119 Anträge abschließend bearbeitet und ausgezahlt worden. Mehr als 6000 Antragssteller hätten Abschlagszahlungen erhalten. Anträge auf die November- und Dezemberhilfe können noch bis Ende April und auf die Überbrückungshilfe II bis Ende März gestellt werden.

11.06 Uhr: Etwas mehr Zeit für die Schulanmeldungen ab Klasse sieben

Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hat den Zeitraum für die Anmeldung an weiterführenden Schulen verlängert. Er beginnt wegen der Corona-Pandemie schon am 11. Februar, vier Tage früher als eigentlich geplant. Das teilte die Bildungsverwaltung am Freitag mit. Letzter Anmeldetag ist der 24. Februar. Es geht um die Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien in die siebte Klasse wechseln. So sollen Kontakte bei der Anmeldung möglichst gering gehalten werden.

In den rund zwei Wochen sollen Eltern ihre Kinder persönlich an der Schule anmelden, die ihr Erstwunsch ist. Sie können dabei auch einen Zweit- und Drittwunsch angeben. Zur Anmeldung sind Anmeldebogen und die Förderprognose erforderlich. Aus Hygieneschutzgründen soll nur ein Elternteil die Unterlagen abgeben. Sollen Kinder schon nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule wechseln, sind die Anmeldungen vom 9. bis 12. Februar möglich.

11.04 Uhr: BER schließt Terminal 5 schon am 23. Februar

Der nächste Flughafen-Abschied in Berlin steht an – zumindest vorläufig. Am 23. Februar schließt der ehemalige Flughafen Schönefeld, das heutige Terminal 5 des BER. Für zunächst ein Jahr soll das Terminal den Betrieb aussetzen, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Freitag mitteilte.

„Die Flughafengesellschaft muss auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass die Passagierzahlen weit hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Für 2021 gehe die FBB von nur rund 10 Millionen Passagieren aus. Diese könnten „sicher und bequem“ im Terminal 1 abgefertigt werden, so Lütke Daldrup. Mit dem Schritt reduziere die FBB daher in diesem Jahr die Kosten und Aufwendungen um rund 25 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie HIER.

10.52 Uhr: Woidke - Bis zum Spätsommer soll jeder Deutsche Impfangebot bekommen

Trotz der Lieferschwierigkeiten bei den Corona-Impfstoffen hält Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an dem Ziel fest, bis zum Spätsommer jedem Deutschen ein Impfangebot zu machen. „Das heißt: Ich brauche ungefähr für 60 Millionen Menschen die entsprechenden Impfdosen. Zwei Impfdosen sind 120 Millionen Impfdosen, und dieses muss weiter unser Ziel bleiben“, sagte Woidke am Freitag im Interview mit dem RBB-Sender Radio Eins. Er äußerte sich mit Blick auf den für Montag geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern. „Und das ist jetzt eine nationale Herausforderung, die wir gemeinsam bestehen müssen.“

Dafür müssten auch wirtschaftliche Potenziale in Deutschland genutzt werden, betonte der Regierungschef. „Beispielsweise mit Potenzialen, die wir mit großen Chemieunternehmen im Land Brandenburg haben, auch pharmazeutischen Unternehmen“ eklärte Woidke. „Um den Prozess der Impfstoffherstellung zu beschleunigen und Hersteller vielleicht zu ermuntern, doch stärker und mehr zu produzieren und vielleicht auch zu investieren.“

10.13 Uhr: Arbeitslosigkeit in Berlin saisonbedingt gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin im Januar wieder gestiegen. 212.498 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 10.110 mehr als im Dezember, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote erreichte damit 10,6 Prozent. Das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als im Dezember.

Die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Agentur sprach von einem saisonbedingten Anstieg der Zahlen. Diese sei keine Überraschung. Denn im Winter werden etwa auf dem Bau weniger Leute gebraucht. Zudem melden sich im Januar viele arbeitslos, deren Verträge zum Jahresende ausgelaufen sind. Stichtag der Datenerhebung war am 13. Januar.

„Allerdings liegt das aktuelle Niveau der Arbeitslosigkeit wegen der andauernden Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie vor allem in Berlin deutlich über dem des Vorjahres“, sagte Direktionsleiterin Ramona Schröder. Im Januar 2020 hatte es knapp 53.000 Arbeitslose weniger gegeben, die Quote lag bei 8,2 Prozent.

Eine schnelle Verbesserung ist nicht in Sicht, wie Schröder deutlich machte. „Die Pandemie hält an, was eine Verbesserung der Beschäftigungssituation kurzfristig schwierig macht.“

10.12 Uhr: Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresbeginn in Brandenburg

Im ersten Monat des neuen Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Brandenburg wieder deutlicher gestiegen. 87.803 Menschen ohne Arbeit registrierten die Agenturen im Januar und damit 6382 mehr als noch im Dezember, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Der Anstieg sei zu dieser Jahreszeit üblich, hieß es. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres waren es aufgrund der andauernden Einschränkungen in der Corona-Krise 8684 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 6,6 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt über dem Dezember sowie 0,6 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat.

In Brandenburg zeigten 2524 Betriebe im Dezember Kurzarbeit für 19 242 Beschäftigte an. Wie viele Beschäftigte schließlich auch in Kurzarbeit müssen, lässt sich allerdings erst mit einiger Verzögerung feststellen. So waren im Oktober laut aktuellen Zahlen der Regionaldirektion 29.710 Beschäftigte davon betroffen.

9.59 Uhr: Wohnung zu Club umgebaut - Party aufgelöst

In Lichtenberg haben Polizisten in der vergangenen Nacht eine Party aufgelöst. In einem Gebäude an der Herzbergstraße waren das erste und zweite Obergeschoss zu einer Bar und einem Clubbereich mit einer Karaoke-Anlage umgebaut worden. Zuvor hatte eine Anwohnerin gegen 0.30 Uhr angegeben, dass in einem Hinterhaus offenbar eine Party gefeiert werde. Als die Beamten eintrafen, wurde ihnen zunächst kein Zutritt gewährt. Mehrere Personen versuchten erfolglos, über das Dach des Hauses zu flüchten. Insgesamt wurden 31 Personen angetroffen, die sich nicht an Abstandsregeln hielten. Auch ein Mund-Nasen-Schutz wurde nicht getragen. Zudem wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden, die beschlagnahmt wurde. Die Personalien der Gäste wurden aufgenommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

9.34 Uhr: Demonstration gegen Corona-Leugner in Prenzlauer Berg

Ein Demonstrationszug des Bündnis gegen Rechts marschierte am Donnerstagabend zum Lokal "Scotch & Sofa" in Prenzlauer Berg.

Rund 300 Teilnehmer einer Demonstration haben sich am Donnerstagabend in Prenzlauer Berg vor der Bar "Scotch & Sofa" versammelt. Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte unter dem Motto "Coronaleugner raus aus dem Kiez" Gegner der politischen Veranstaltungen in dem Lokal an der Kollwitzstraße mobilisiert und wollte das dortige Treffen von Corona-Skeptikern und Querdenkern stören. Allerdings blieb die Bar anders als erwartet leer. Demonstranten schwenkten vor den dunklen Fenstern Plakate mit Aufschriften wie "Zero Covid" oder "Die Reichen sollen zahlen". Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

6.25 Uhr: Impfgipfel am Montag in Berlin

Michael Müller kündigte wegen der großen Probleme mit den Impfstoffen und der Lieferung – nach seinen Aussagen gibt es jetzt sogar einen Engpass bei den Glasfläschchen – einen Impfgipfel an. Am Montag wollen Kanzlerin, Bundesgesundheitsminister, Ministerpräsidenten, aber auch Vertreter der Pharmakonzerne und Zulieferer zusammenkommen.

5.32 Uhr: Apothekerverband: Markt verkraftet hohe Nachfrage nach FFP2-Masken

Bei der Versorgung der Bevölkerung mit FFP2- und anderen Schutzmasken gibt es derzeit anders als im Frühjahr 2020 keine Engpässe. „Wir sehen, dass der Markt nicht nur die Nachfrage nach OP-Masken, sondern auch nach FFP2-Masken gut verkraftet“, sagt Christian Splett, Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). „Natürlich können die Masken hier und da mal für einen Tag ausverkauft sein, aber das ist normal. Die bundesweite Versorgung ist gewährleistet.“

Nicht nur in vielen Apotheken, sondern auch im Einzelhandel und im Internet sind die Preise in den vergangenen Wochen deutlich gesunken, sagte auch Thomas Vierhaus, Geschäftsführender Vorstand beim Verband Technischer Handel (VTH). „Der Markt wird geradezu überschwemmt mit Masken von chinesischen Herstellern.“

2.02 Uhr: Einzelhändler haben kreative Ideen im Lockdown

Mit kreativen Ideen versuchen sich Brandenburger Einzelhändler in der Corona-Pandemie über Wasser zu halten. Das Stoffgeschäft Enny's Salon in der Karl-Liebknecht-Straße in Potsdam-Babelsberg verkauft seine Auswahl aus knapp 1000 Stoffen, Nähmaschinen sowie Nähsets mit Anleitung auf Bestellung.

Janine Fürstenberg vom Modeladen Janine B. in Rathenow packt ihren Kunden auf Bestellung Probiertüten. Neue Kollektionen können diese über die Facebook-Seite, die Internetseite oder ihren Whatsapp-Status sehen. Die Tüten werden verschickt oder können an der Ladentür abgeholt werden. Viele Kunden nutzten das Angebot von Fürstenberg während des Lockdowns.

Nach Angaben des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg bieten einige Läden „Click&Collect“, also die Abholung nach der Bestellung im Internet oder auch auf telefonische Bestellung an. „Die, die es anbieten, machen sechs bis höchstens zehn Prozent Umsatz damit“, sagt Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Das zeigt: Die Leute wollen stationär.“

+++ Donnerstag, 28. Januar 2021 +++

22.18 Uhr: Ministerin peilt Impfzentrum in jedem Kreis an - bei genug Impfstoff

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält an dem Ziel fest, die Zahl der Impfzentren aufzustocken - wenn genug Impfstoff da ist. „Bis Ende Februar soll es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum geben, um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst wohnortnahes Impfangebot zu unterbreiten - das Vorhandensein von Impfstoff vorausgesetzt“, sagte Nonnemacher am Donnerstag im Landtag in Potsdam. Sie bat um Verständnis für weniger Terminvergaben. „Unsere Hotline könnte ein Vielfaches an Impfterminen vergeben, aber wenn ich nicht sicher sein kann, dass der Impfstoff auch kommt, dann kann ich es auch nicht verantworten, Erst- und Zweittermine zu vergeben.“ Bisher sind elf Impfzentren geplant, neun haben bereits geöffnet.

Die Oppositionsfraktionen der Linken und der Freien Wähler scheiterten allerdings mit Anträgen nach mehr Impfzentren - die Mehrheit des Landtags stimmte dagegen. Die Linke forderte mindestens ein Impfzentrum pro Kreis und kreisfreier Stadt, eine Online-Terminvergabe und die Einbindung von Hausärzten. Linke-Politiker Ronny Kretschmer kritisierte, dass Termine nur über die Telefon-Hotline 116 117 vereinbart werden können - aber wegen Impflieferverzögerungen Termine abgesagt wurden. „Die Menschen verzweifeln, sind teilweise überfordert.“ Auch der SPD-Abgeordnete Björn Lüttmann hält es für nötig, dass die „Impfinfrastruktur weiter verfeinert werden muss“ und dass Hausärzte ins Impfen einsteigen.

AfD-Fraktionsvize Birgit Bessin sagte, die Langzeitwirkungen der Impfungen seien noch nicht ausreichend bekannt.

19.52 Uhr: Berlin Chemie nicht in der Lage, Impfstoff zu produzieren

Corona-Impfstoff ist Mangelware. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) stellte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus eine Impfstoff-Produktion in Berlin in Aussicht. Doch das von Kalayci ins Spiel gebrachte Unternehmen Berlin Chemie stellt schon Stunden später klar, dass es „derzeit“ keinen Impfstoff produzieren könne. „Die Technologie, über die das Unternehmen verfügt, ist für die Produktion von Impfstoffen nicht geeignet“, erklärte die Firma schriftlich, ohne Derartiges für die fernere Zukunft komplett auszuschließen. Dennoch bedanke man sich bei der Berliner Senatsverwaltung „für die positiven und konstruktiven Gespräche bezüglich einer möglichen Unterstützung bei der Aufbereitung von Impfstoffen“. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte Kalaycis Aussage am Abend bereits relativiert. Wirbel um Produktion von Corona-Impfstoff in Berlin - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

19.02 Uhr: Keine kostenlosen Masken für Ärmere vom Land Brandenburg

Menschen mit wenig Geld in Brandenburg werden keine kostenlosen besser schützenden Masken vom Land bekommen. Die Mehrheit des Landtags stimmte am Donnerstag gegen eine solche Forderung der oppositionellen Linksfraktion, die außerdem eine monatliche Pauschale von 100 Euro während der Corona-Pandemie für Empfänger von Arbeitslosengeld II verlangt.

„Die Hartz-IV-Sätze haben schon vor der Krise nicht gereicht zum Leben und tun es jetzt schon lange nicht mehr“, sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter. „Es kostet viel Geld, sich vor dem Virus zu schützen. Das heißt eben, dass arme Menschen besonders gefährdet sind.“

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) verwies auf die Ankündigung der Bundesregierung, dass Hartz-IV-Empfänger je zehn kostenlose FFP2-Masken bekommen sollen und die Jobcenter für Kinder in ärmeren Familien demnächst Kosten für Laptops für den Unterricht zu Hause übernehmen. Das teilten Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag mit.

Der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende liegt seit dem 1. Januar bei 446 Euro. Paare erhalten pro Partner 401 Euro. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Regeln für Langzeitarbeitslose mit einem Gesetz entschärfen. Den Beziehern der Grundsicherung sollen künftig keine außergewöhnlichen Härten mehr durch Sanktionen bei Pflichtverletzungen drohen.

19.01 Uhr: Digitale Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg scheitert erneut

Auch der zweite Versuch, die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg wegen der Corona-Verordnungen im Internet tagen zu lassen, ist misslungen. Am Mittwochabend musste die BVV-Sitzung abgebrochen werden. Das Bezirksverwaltungsgesetz sieht vor, dass die Zusammenkunft vor Öffentlichkeit stattfindet. Dies war aber nicht gegeben. Die Verantwortlichen schafften es nicht, die Videokonferenz zu streamen. Die rund 50 Verordneten konnten sich mit dem neuen Tool der Videokonferenz untereinander zwar diesmal bestens sehen und hören. Sie stimmten ab 18 Uhr über Konsensliste und Tagesordnung ab. Derweil nahm der Protest auf YouTube zu, Zuschauer klagten, dass nichts zu hören oder zu sehen sei. Friedrichshain-Kreuzberg: Bezirksparlament scheitert wieder am Internet - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

18.20 Uhr: Woidke hofft für Ostern auf deutlich bessere Corona-Lage

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geht davon aus, dass bei schnellerer Impfstofflieferung die schwere Phase im Kampf gegen Corona an Ostern überstanden sein kann. „Ostern ist ja das Fest der Hoffnung und ich bin schon der Hoffnung, dass wir das schaffen können“, sagte Woidke am Donnerstag dem RBB und dem Fernsehsender RTL. Wenn „wir uns alle unterhaken, Bundesländer, Bundesregierung, dann werden wir auch diesen schweren Weg und diese schwere Phase der Pandemie überstehen.“ Für Montag planen Bund und Länder ein Spitzentreffen wegen der Schwierigkeiten durch den fehlenden Impfstoff. Woidke hatte für einen Impfgipfel geworben.

Der Regierungschef zeigte sich verärgert über das Impftempo. „Momentan haben wir in Brandenburg Impfstoff für circa 30 Prozent der über 70-Jährigen“, sagte Woidke. „Das heißt, dass es viel zu langsam vorangeht und das heißt auch, dass sich im Moment jede Diskussion über Lockerungen ausschließt, wenn es nicht gelingt, diese Gruppe zu schützen.“ Verschärfend kämen die Mutationen des Coronavirus hinzu. In Brandenburg war am Donnerstag erstmals die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante festgestellt worden.

18.15 Uhr: „Es geht um Abfüllung, nicht um Produktion eines Impfstoffes“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Produktion von Corona-Impfstoff in Berlin in Aussicht gestellt. Der Regierende Bürgermeister korrigierte seine Senatorin aber an einem entscheidenden Punkt. „Es geht um Abfüllung, nicht um Produktion eines Impfstoffes“, sagte Müller. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.12 Uhr: 503 Neuinfektionen, 31 weitere Tote, Inzidenz bei 95,3

In Berlin sind 31 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2195.

503 neue Infektionen wurden bestätigt, 890 waren es gestern. 12.247 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 12.436 waren es gestern. 104.508 Menschen gelten inzwischen als genesen. In Berlin sind mittlerweile 108.821 Impfdosen verabreicht worden.

382 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun Patienten weniger als gestern. 1397 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 29 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,1 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 95,3 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,67 Grün.

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle vorangegangenen Nachrichten und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem bisherigen Newsblog.

