Coronavirus: Kalayci zurückgepfiffen: Keine Impfstoffproduktion in Berlin

Kalayci stellte die Produktion von Impfstoff in Berlin in Aussicht. Müller präzisierte: "Es geht um Abfüllung, nicht um Produktion."

Berlin. Die Regierungschefs der Bundesländer werden sich am Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) zum Impfgipfel zusammenschalten. Das hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller (SPD) am Donnerstag angekündigt.

Laut Berlins Regierendem Bürgermeister sollen auch die Impfstoffproduzenten sowie deren Zulieferer und die Hersteller der gläsernen Portionsfläschchen dabei sein. Es gehe um mehr Verlässlichkeit in den Lieferungen, so Müller. Nach Informationen aus der Senatskanzlei gibt es auch einen Engpass bei den Gefäßen für den Impfstoff.

Auch ein weiteres Vorhaben, schnell mehr Impfstoff in Berlin zu produzieren, ist gescheitert. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte am Donnerstagmittag noch die Produktion von Corona-Impfstoff in Berlin in Aussicht gestellt. „Berlin Chemie ist bereit, eine Impfstoffproduktion aufzubauen“, sagte Kalayci im Abgeordnetenhaus. Berlin stehe bereit, bei der Herstellung mitzuwirken. Zusammen mit der Bundesregierung suchen die Bundesländer derzeit nach Möglichkeiten, die Produktion von Impfstoffen auszubauen, um den gegenwärtigen Liefer-Engpass zu beheben.

Michael Müller: „Es geht um Abfüllung, nicht um Produktion eines Impfstoffes“

Doch am Nachmittag gab es den ersten Dämpfer. Der Regierende Bürgermeister korrigierte seine Senatorin an einem entscheidenden Punkt. „Es geht um Abfüllung, nicht um Produktion eines Impfstoffes“, sagte Müller. Am Abend sagten die italienischen Eigentümer von Berlin Chemie dann ab. „Die Technologie, über die das Unternehmen verfügt, ist für die Produktion von Impfstoffen nicht geeignet“, hieß es in einer Presseerklärung.

Die Adlershofer Traditionsfirma stellt im Wesentlichen Tabletten für den osteuropäischen Markt her, hat aber auch Erfahrungen im Umgang mit Flüssigkeiten. Schon Anfang der 2000er-Jahre hatte Berlin Chemie mit der Abfüllung von Impfstoff gegen die Vogelgrippe geholfen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost könnte die Abfüllung eines Corona-Impfstoffes in acht bis neun Monaten beginnen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, ihr Haus werde gegebenenfalls die Anschaffung nötiger Maschinen mit Wirtschaftsfördermitteln mitfinanzieren. Bisher sei das aber nicht abgefragt worden.

Mehrere Pharmaunternehmen bieten Hilfe bei Produktion des Impfstoffs an

Zuletzt hatten mehrere Pharmaunternehmen ihre Hilfe bei der Produktion des Impfstoffs angeboten. Demnach will Sanofi bis zu 200 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs herstellen. Wie weit aber mögliche Lizenzverhandlungen sind und wie schnell das umgesetzt werden kann, ist unklar. Bisher sind in der EU zwei Corona-Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna zugelassen. Allerdings gibt es seit Wochen Probleme mit den zugesagten Lieferungen.

Mit AstraZeneca soll ein dritter Impfstoff voraussichtlich an diesem Freitag zugelassen werden. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung der deutschen Impfkommission (Stiko) sollte AstraZeneca jedoch nur an Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden. Die Stiko begründete ihre Einschätzung damit, dass zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren „aktuell keine ausreichenden Daten“ vorlägen.

Charité-Chef sieht Fortschritte bei Antikörper-Therapien

Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo K. Kroemer, rechnet derweil mit baldigen Fortschritten bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. „Ich gehe davon aus, dass wir (...) innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate Hinweise dafür bekommen, wie Menschen besser behandelt werden“, sagte Kroemer am Donnerstag in Berlin und verwies unter anderem auf die Entwicklung von speziellen Antikörpertherapien in Deutschland.