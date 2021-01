Abgeordnetenhaus Kalayci stellt Impfstoff-Produktion in Berlin in Aussicht

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Produktion von Corona-Impfstoff in Berlin in Aussicht gestellt. "Berlin steht bereit, auch was die Impfstoffproduktion angeht, mitzuhelfen", sagte sie am Donnerstag in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses. "Ich habe heute früh unseren Regierenden Bürgermeister unterrichtet, dass ich und meine Behörde in guten Gesprächen sind mit Berlin-Chemie." Das Pharmaunternehmen sei bereit, eine Impfstoffproduktion aufzubauen.

"Ich finde, das ist eine gute Nachricht", sagte die Senatorin. "Wir prüfen gemeinsam einen schnellen Ausbau von Impfstoffkapazitäten." Es wäre großartig, wenn Berlin einen Beitrag gegen die Impfstoffknappheit leisten könne. Welcher Impfstoff in Berlin produziert werden könnte, sagte die SPD-Politikerin nicht und nannte auch keine Details zum Stand der Gespräche.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-205880/3