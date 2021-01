"Kicker": Punkteklausel für Hertha-Trainer Pal Dardai

Berlin. Der neue Hertha-Trainer Pal Dardai steht beim Fußall-Bundesligisten auch unter einem persönlichen Erfolgsdruck. Nur wenn der 44-Jährige in den verbleibenden 16 Saisonspielen einen Punktedurchschnitt von 1,5 Zählern mit der Mannschaft einfährt, bleibt der Ungar auch in der Saison 2021/2022 Trainer der Berliner, schreibt der Kicker (Donnerstag). Der Verein wollte sich auf Anfrage zu Vertragsinhalten nicht äußern.

Dardai war am 25. Januar zum Nachfolger von Bruno Labbadia bestimmt worden. Hertha liegt nach 18 Spieltagen mit 17 Punkten auf dem 14. Platz, zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Der Trainer, der bereits von 2015 bis 2019 die Mannschaft aus der Abstiegszone in die Nähe der europäischen Startplätze geführt hatte, sprach bei seiner Vorstellung auch nur über den Zeitraum bis Saisonende: "Ich will nicht lange reden über Verträge. Dieses halbe Jahr will ich Leistung bringen und auch Spaß haben." Das Comeback an der Seitenlinie beginnt für aArdai am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky).

