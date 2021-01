Corona-Krise in Berlin: Einzelhandel droht eine Pleitewelle

Ein während dem Shutdown geschlossenes Geschäft an der Kantstraße in Charlottenburg

Berlins Einzelhändler stehen vor einer riesigen Pleitewelle. Finanzhilfen kommen zu spät an. Erste Länderminister fordern Lockerungen.

Pandemie Corona-Krise: Einzelhandel in Berlin droht eine Pleitewelle

Berlins Einzelhändlern droht eine riesige Pleitewelle. „Wenn keine bessere als die bisherige Hilfe kommt, werden 70 Prozent der stationären Händler im Non-Food-Bereich im ersten Halbjahr 2021 dichtmachen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Berliner Einzelhandelsverbandes, Nils Busch-Petersen, am Mittwoch. Dies sei das Ergebnis einer Umfrage unter den Händlern. Bundesweit läge die Quote mit 50 Prozent deutlich darunter. „Das verdeutlicht, wie dramatisch die Lage ist“, so der Verbandschef.