Mann von Transporter erfasst und verletzt

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Weißensee von einem Transporter mitgeschleift und anschließend auf den Bürgersteig geschleudert worden. Der 49-Jährige erlitt bei dem Unfall nach Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen und diverse Knochenbrüche. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Dienstag auf die Indira-Gandhi-Straße gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei erfasste ihn der Transporter eines 51-Jährigen, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Der Verletzte werde stationär im Krankenhaus behandelt, Informationen zu seinem Gesundheitszustand lägen nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-189657/2