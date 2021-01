Landtagspräsidentin: Hinschauen bei Gewalt und Hetze

Potsdam. Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus vor Gewalt und Hetze im Alltag gewarnt. "Die gegenwärtige Corona-Pandemie ist eine Gefahr, gegen die es einen Impfstoff gibt. Aber Antisemitismus, Diskriminierung von Minderheiten und rassistische Gewalt und Hetze sind Gefahren für unser gesamtes gesellschaftliches Leben, denen sich jeder Einzelne selbst widersetzen muss", sagte Liedtke am Mittwoch im Potsdamer Landtag. Es dürfe nicht um Wegschauen gehen, sondern darum die Auseinandersetzung zu führen und zu widersprechen, wenn von einer "Corona-Diktatur" die Rede sei, die es nicht gebe.

"Einen Schlussstrich unter das schreckliche Geschehen darf es nicht geben, weil das gleichbedeutend mit Vergessen wäre", sagte die Landtagspräsidentin. "Und wer vergisst, der ist in steter Gefahr, die Geschichte zu wiederholen." Die Opfer "mahnen uns, eine solche Schreckensherrschaft nie wieder zuzulassen, ja: sie zu verhindern, wo immer wir die Möglichkeit dazu haben". Liedtke betonte: "Das Wissen über den Holocaust und das Mitgefühl mit den Opfern zerstört Fake News, Verblendung und Verschwörungsmythen."

Die Mehrheit des Landtags bekannte sich dazu, Initiativen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weiter zu unterstützen und die historisch-politische Bildung auszubauen. Der Anspruch sei, verfassungsfeindliche Bestrebungen jeglicher Art frühzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen, heißt es in dem Antrag von CDU, SPD, Grünen und der Linken. Die AfD-Fraktion enthielt sich der Stimme.

Die Nationalsozialisten und ihre Helfer ermordeten während des Zweiten Weltkriegs rund sechs Millionen Juden. Die Vereinten Nationen legten 2005 den Internationalen Holocaust-Gedenktag auf den 27. Januar fest. Die Rote Armee befreite an diesem Tag 1945 das Konzentrationslager Auschwitz. In Brandenburg war mit Sachsenhausen eines der größten Konzentrationslager angesiedelt, in Ravensbrück das größte deutsche Konzentrationslager für Frauen.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-188157/2