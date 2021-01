GNTM mit Heidi Klum und die neue Vielfalt made in Berlin

Heidi Klum steht bei den Dreharbeiten für eine neue Staffel "Germany's next Topmodel" am Set am Hotel Adlon.

Am 4. Februar startet die 16. Staffel von Heidi Klums "Germany’s next Topmodel". Coronabedingt wurde in Berlin gedreht.

Berlin. Es hat wirklich niemand ernsthaft geglaubt, Heidi Klum ließe sich durch eine Pandemie aufhalten. Tatsächlich zieht sie es durch und sucht auch in diesem Jahr wieder "Germany’s next Topmodel" (GNTM). Am 4. Februar startet auf ProSieben die 16. Staffel. Gedreht wurde statt in Los Angeles in Berlin. Bereits seit Ende Oktober vergangenen Jahres weilt die "Modelmama" dafür in der deutschen Hauptstadt.