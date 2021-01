Coronavirus: 81-Jährige in Berlin bekommen Impftermine für Ende März

Berlin. In Berlin sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts bisher 98.000 Impf-Dosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Darunter waren fast 20.000 Zweit-Impfungen, die für die Immunisierung gegen einen schweren Verlauf der Infektion sorgen. Fast 15.000 der 29.000 Bewohner von Pflegeheimen sind damit geschützt, weiterhin 5000 Pflegekräfte, Ärzte und Krankenhaus-Mitarbeiter.

Wie es mit dem Impfen in den nächsten Wochen weitergeht, ist nach Darstellung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) noch unklar. Die Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste würden jetzt geimpft. Noch warte ein letztes Kontingent von 25.000 über 80-Jährigen auf eine Einladung. Derzeit werden Termine nach Informationen der Morgenpost für solche Personen in weiterer Zukunft vergeben. Eine 81-Jährige aus Charlottenburg vereinbarte ihren ersten Termin am 22.März, den zweiten am 12. April.

Impfungen: Spahn und Impfkommission erörtern weitere Reihenfolge

Der bisher zugesagte Impfstoff reicht nach den Worten der Senatorin nur, um die ersten als prioritär eingestuften Gruppen zu impfen. Als nächstes sollen chronisch kranke Menschen an die Reihe kommen sowie medizinisches Personal außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Wann die Altersgruppe 70 plus eingeladen wird, sei noch offen.

Wie die weitere Reihenfolge aussehen soll, würden die Ländervertreter und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonnabend bei einer Sondergesundheitsministerkonferenz mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) erörtern.

Spahn rechnet am Freitag mit der EU-weiten Zulassung des dritten Impfstoffes des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca. Berichte über eine angeblich geringere Wirksamkeit des Impfstoffs bei über 65-Jährigen wies das Ministerium zurück. Entsprechende Berichte könne man nicht bestätigen.