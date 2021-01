Brandenburgs SPD-Fraktionschef kritisiert Impfplanung

Potsdam. Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn sieht Schwachstellen im bisherigen Impfmanagement. "Vielleicht ist es überlegenswert, hier auch in eine Online-Terminvergabe zu gehen", sagte Stohn am Dienstag in Potsdam. "Andere Bundesländer bekommen das auch hin." Der Fraktionschef kritisierte, dass rund 9000 Impftermine wegen Lieferverzögerungen beim Impfstoff von Biontech und Pfizer umgebucht werden mussten. "Was mich allerdings wirklich ärgert ist, dass Terminabsagen da erfolgt sind." Bei der Vereinbarung neuer Termine seien so seltsame Ergebnisse herausgekommen, dass Menschen aus Niedergörsdorf (Kreis Teltow-Fläming) Terminangebote in Prenzlau (Uckermark) bekommen hätten. "Das ist sehr irreführend."

Brandenburg vergibt die Termine für Impfzentren bisher über die zentrale Telefonhotline 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung, nicht online. Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte, einige Länder hätten die Erfahrung gemacht, dass häufig Online-Termine gebucht worden seien und Leute zum Impftermin nicht erschienen. Sie schlug aber vor, vor allem ältere Menschen per Brief anzuschreiben.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bat am Dienstag um Verständnis: "Wir können nur den Impfstoff verimpfen, der uns tatsächlich angeliefert wurde", sagte sie laut Mitteilung. "Deshalb können wir im Augenblick in den Impfzentren leider nicht so viel impfen wie organisatorisch eigentlich möglich wäre."

