Direktor Friedrich: Hertha-Kader "noch in den Kinderschuhen"

Berlin. Hertha BSC will trotz der angespannten sportlichen Lage nicht unter allen Umständen noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Wir vertrauen dem Kader", sagte Sportdirektor Arne Friedrich am Dienstag bei einer digitalen Medienrunde zur Vorstellung von Trainer-Rückkehrer Pal Dardai. Wenn ein Spieler die Mannschaft direkt weiterbringen würde, dann könnte es noch zu einer Verpflichtung kommen. Ansonsten würden die Berliner "die ruhige Hand" fahren, betonte Friedrich.

Der Hauptstadtclub aus dem Stadtteil Charlottenburg belegt den 14. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag trennte sich Hertha von Trainer Bruno Labbadia und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz. Die Mannschaft brauche eine Hierarchie, erklärte Friedrich. "Pal ist sehr erfahren, was das angeht." Friedrich betonte auch, dass der Kader nach einem großen Umbruch im Sommer vergangenen Jahres sehr talentiert sei. "Er ist aber sozusagen noch in den Kinderschuhen."

