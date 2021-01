Eishockey 3:5 in Düsseldorf: Eisbären Berlin verlieren Tabellenführung

Düsseldorf. Die Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga ist gerissen. Die Hauptstädter verloren bei der Düsseldorfer EG am Montagabend mit 3:5 (2:2, 0:2, 1:1), nachdem sie die vorigen drei Spiele gewonnen hatten. Damit fiel der Ex-Meister in der Nordgruppe der DEL vom ersten auf den dritten Platz zurück. Tore von Kris Foucault, Leonhard Pföderl und Jonas Müller reichten den Berlinern nicht zum Sieg, weil sie nur phasenweise zu überzeugen wussten.

Vor leeren Rängen nutzten die Gastgeber gleich ihre erste Gelegenheit: Alexander Barta traf nach etwas mehr als einer Minute. Weil sich beide Teams im ersten Drittel zahlreiche Unaufmerksamkeiten in der Abwehr leisteten, ging es turbulent weiter: Foucault glich für die Eisbären aus, Pföderl sorgte sogar für die Führung der Gäste. Doch nur 49 Sekunden später war Barta erneut erfolgreich.

Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die Düsseldorfer erheblich, während den Berlinern nun auch offensiv nur noch wenig gelang. Tobias Eder und Nicholas Jensen sorgten für eine verdiente Zwei-Tore-Führung der Rheinländer. Im Schlussdrittel konnte Müller für die Gäste verkürzen, doch Barta sorgte mit seinem dritten Treffer Sekunden vor dem Spielende für die Entscheidung, als die Eisbären ihren Torhüter vom Eis genommen hatten.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-167179/2