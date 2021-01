Berliner entdecken in der Pandemie ihre Grünanlagen

In den Britzer Garten kamen 2020 mehr als eine Million Besucher, und 700.000 Menschen spazierten durch die Gärten der Welt in Marzahn.

Berlin. Mit dem Bus M44 direkt bis zur Haltestelle Britzer Garten fahren, aussteigen und mit dem online gekauften Ticket in der Hand durch die Gartentore schreiten. Diesen Weg sollte man eigentlich viel öfter gehen. Und das nicht nur als Neuköllner. Denn der Effekt auf das eigene Wohlbefinden ist groß. Die aktuellen Zahlen der landeseigenen Grün Berlin GmbH, für die Bewirtschaftung sowie konzeptionelle wie gestalterische Weiterentwicklung von Parks verantwortlich, belegen, dass die Anlagen in Berlin im vergangenen Jahr trotz der Pandemie oder vielleicht gerade aufgrund der mit Corona einhergehenden Beschränkungen von vielen Naturliebhabern genutzt wurden. Viele Veranstaltungen, die die Besucherzahlen in den Parkanlagen normalerweise in die Höhe treiben, mussten mit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 abgesagt werden. Trotzdem verzeichnet die Grün Berlin GmbH Rekordwerte. Zwar gab es weniger Touristen aus dem In- und Ausland – doch da die Reisebeschränkungen auch für die Berliner galten, scheinen diese vermehrt die heimischen Parkanlagen genutzt zu haben.