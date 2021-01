Eine Traktoren-Demo in Berlin.

Für Dienstag bis Sonntag sind in der östlichen Berliner Innenstadt Demos mit mehreren Hundert Traktoren angemeldet.

Verkehrsbehinderungen Traktoren-Demos in Berlin von Dienstag bis Sonntag

Autofahrer in Berlin müssen sich von Dienstag bis Sonntag auf umfangreiche Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Montag mitteilte, seien für diese Tage in der östlichen Berliner Innenstadt Demonstrationen mit mehreren hundert Traktoren angemeldet.

Besonders betroffen ist demnach der Bereich Alexanderplatz mit Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße und Karl-Marx-Allee. Dort müsse mit großräumigen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen gerechnet werden.

Zudem seien Kundgebungen im Bereich Stresemannstraße und Wilhelmstraße zwischen Französische Straße und An der Kolonnade geplant.

Am Dienstagvormittag erreiche ein weiterer Demonstrationszug mit rund 200 Traktoren aus Sachsen-Anhalt kommend über Falkensee Berlin. Der Korso fahre über Falkenseer Platz, Am Juliusturm, Tegeler Weg, Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz und Straße des 17. Juni zur Ebertstraße.