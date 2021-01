Corona: Verschärfte Maskenpflicht in Berlin - hier gibt es kostenlose Masken

Corona in Berlin Neue Maskenpflicht in Berlin: Hier gibt es kostenlose Masken

Berlin. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt in Berlin seit Sonntag eine verschärfte Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, aber auch beim Arzt oder in der Kirche ist nun das Tragen einer besser schützenden „medizinischen Maske“ vorgeschrieben - bei Androhung von Bußgeld. Das können FFP2-, KN95- oder OP-Masken sein. Die weit verbreiteten Alltagsmasken aus Stoff oder andere Bedeckungen des Mundes und der Nase sind dann nicht mehr erlaubt.

Für Bedürftige stellt der Berliner Senat 3,5 Millionen medizinische Masken zur Verfügung. "Für jede Person (Menschen mit geringem Einkommen, Wohnungslose und Geflüchtete) stehen zunächst fünf Masken zur Verfügung", teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag bei Twitter mit.

Ausgegeben werden die Masken von den Berliner Bezirken. Die Berliner Morgenpost listet auf, wo und wann genau Bedürftige die medizinischen Masken erhalten:

Reinickendorf

Seit Montagmittag verteilt das Bezirksamt Reinickendorf kostenfrei medizinische Schutzmasken an bedürftige Personen mit geringem Einkommen. Dazu wurde ein Zelt vor dem Haupteingang des Rathauses Reinickendorf, Eichborndamm 215, aufgestellt. Solange der Vorrat reicht, werden dort ab sofort montags bis freitags, jeweils von 9 bis 16 Uhr, maximal fünf medizinische Schutzmasken pro Person abgegeben. Eine Bedürftigkeitsprüfung findet nicht statt.

Charlottenburg-Wilmersdorf

In Charlottenburg-Wilmersdorf erfolgt die Ausgabe der Masken voraussichtlich ab Dienstag, 26. Januar, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Die Ausgabestellen befinden sich an den folgenden beiden Standorten:

Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 102, Eingang zum ehemaligen Ratskeller, die Ausgabe erfolgt im dortigen Eingangsbereich

Dienstgebäude Hohenzollerndamm 174, die Ausgabe erfolgt im Eingangsbereich.

Das Bezirksamt bittet um Verständnis, dass eine Ausgabe nur solange erfolgen kann, soweit die Verfügbarkeit gegeben ist. Der Erhalt der Masken wird auf dem vorzulegenden Leistungsbescheid quittiert, um Missbrauch vorzubeugen.

Mitte

Ab Dienstag, 26. Januar 2021, verteilt der Bezirk Mitte medizinische Masken an bedürftige Bürgerinnen und Bürger. Pro Person werden fünf Masken herausgegeben. Anspruchsberechtigt sind Menschen, die einen Berlinpass oder einen Leistungsbescheid (SGB, AsylbLG, WoGG, BaFöG, BKGG, Jugendhilfeunterhalt) vorzeigen. Insgesamt stellt der Senat dem Bezirk Mitte 330.000 medizinische Masken zur Verfügung. Die Verteilung findet werktags von 8 bis 14 Uhr an folgenden Standorten statt:

Rathaus Mitte, Karl-Marx-Allee 31

Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1

Rathaus Wedding, Müllerstraße 146

Bürgeramt, Osloer Straße 36

Treptow-Köpenick

Die Verteilung in Treptow-Köpenick wird dezentral, frühestens am 26. Januar 2021, erfolgen. Zurzeit werden die bezirklichen Masken-Ausgabestellen organisiert. Die Bekanntgabe der genauen Standorte erfolgt in Kürze. Daneben hat sich der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bereiterklärt, das Bezirksamt erneut bei der Verteilung der Masken zu unterstützen. Die Verteilung durch den ASB erfolgt am 26. Januar 2021 von 11 bis 18 Uhr vor dem Rathaus Köpenick in der Fußgängerzone – Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin-Köpenick.

Neukölln

Wer einen berlinpass besitzt, erhält ab Dienstag, den 26. Januar 2021, auch in Neukölln kostenlos fünf abgepackte medizinische Masken. Die folgenden Abgabestellen haben von Dienstag bis Freitag von 11-16 Uhr geöffnet:

Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Str. 83, Pforte (Ortsteil Neukölln)

Dienstgebäude Blaschkoallee, Blaschkoallee 32, Pforte (Britz)

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1 (Gropiusstadt)

Seniorenfreizeitstätte Rudow, Alt-Rudow 60 (Rudow)

Auf folgenden Wochenmärkten erfolgt eine Verteilung durch das Technische Hilfswerk:

Dienstag: Wochenmarkt Maybachufer (11-18.30 Uhr)

Mittwoch: Wochenmarkt Karl-Marx-Platz (11-18 Uhr)

Donnerstag: Markt Britz-Süd/Gutschmidtstr (8-13 Uhr)

Freitag: Wochenmarkt Hermannplatz (10-18 Uhr)

Alle Berechtigten sollen ihren berlinpass oder einen Leistungsbescheid mit sich führen.

Tempelhof-Schöneberg

In Tempelhof-Schöneberg können laut Bezirksamt derzeit noch keine kostenlosen Masken verteilt werden. Man warte noch auf die Anlieferung der Masken. Wann und wo die Verteilung dann stattfinden soll, will die Verwaltung Anfang der nächsten Woche auf ihrer Internetseite bekanntgeben.

Alle weiteren Ausgabe-Zeiten und -Orte in den Berliner Bezirken werden an dieser Stelle nachgetragen.

