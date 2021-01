Hertha stellt auch Labbadias Co-Trainer frei

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich neben Trainer Bruno Labbadia auch von dessen Assistenten getrennt. Olaf Janßen, Eddy Sözer und Günter Kern seien ebenfalls freigestellt worden, teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit. Auch Manager Michael Preetz hatte seinen Posten räumen müssen.

Hertha hatte am Vormittag auf die Fortsetzung der Talfahrt in der Fußball-Bundesliga reagiert und sich von Labbadia und Preetz getrennt. Einen Nachfolger für Labbadia will Hertha laut Geschäftsführer Carsten Schmidt am Montag bekanntgeben. Die Aufgaben von Preetz übernimmt bis zum Sommer der bisherige Sportdirektor Arne Friedrich.

