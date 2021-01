Drogenverkäuferin mit Auto wird von Polizei geschnappt

Berlin. Eine mutmaßliche Drogenhändlerin, die in ihrem Auto einen Kunden beliefert hat, ist in Berlin-Prenzlauer Berg erwischt worden. Einer Polizeistreife fiel der Wagen am Samstagabend in der Zelterstraße auf, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Ein Mann habe am Straßenrand gewunken und sei in das Auto gestiegen. Die Fahrt ging jedoch nur kurz um die Ecke zur Wichertstraße, wo der 38-Jährige wieder ausstieg.

Als die Sicherheitskräfte ihn kontrollierten, fanden sie ein Tütchen mit Drogen, das er nach eigenen Angaben von der Fahrerin erhalten hatte. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Weitere Polizisten verfolgten unterdessen den Wagen bis zur Bornholmer Straße. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung des Autos wurden 61 Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Rauschgift gefunden.

Die 30-jährige Fahrerin trug demnach rund 1800 Euro Bargeld und ein weiteres Tütchen bei sich. Das Geld, die Drogen sowie ein Handy wurden beschlagnahmt. Als anschließend die Wohnung der Frau durchsucht wurde, kamen fast 300 weitere Verkaufseinheiten zum Vorschein - sowie knapp 16 000 Euro mutmaßliche Einnahmen. Die Gegenstände wurden zusammen mit einem Laptop und einem Notizbuch beschlagnahmt.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-150532/2