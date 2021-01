Trotz Corona: Viel Arbeit für Polizei und Feuerwehr

An der Bruno-Baum-Straße in Marzahn prallte ein Auto gegen einen Baum.

Berlin. Man möchte meinen, dass sich während der Corona-Pandemie die Uhren langsamer drehen. Für die Kriminalität trifft das nicht zu. Hinter der Berliner Polizei und der Feuerwehr liegen ein Abend und eine Nacht mit vielen größeren Einsätzen.

Los ging es mit einer brutalen Attacke auf einen Jugendlichen in Neukölln. Ein Passant entdeckte einen 17-Jährigen mit blutenden Gesichtsverletzungen gegen 19 Uhr im Volkspark Hasenheide und informierte den Notruf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einer Schädel- und Nasenbeinfraktur sowie mehreren Hämatomen im Gesicht ins Krankenhaus. Dem Vernehmen nach besteht keine Lebensgefahr. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Personen den jungen Mann in ein Gebüsch geschubst und anschließend geschlagen haben. Danach seien die Angreifer geflüchtet.

Jugendliche bedrohen und nötigen 17-Jährigen

Nahezu zeitgleich nahmen Polizisten einen Jugendlichen nach einem Raub in Neukölln fest. Bisherigen Erkenntnissen und Aussagen zufolge soll der später Festgenommene gemeinsam mit zwei Komplizen gegen 19 Uhr einen 17-Jährigen an der Leo-Slezak-Straße in einen Keller gedrängt und ihm dort unter Androhung von Gewalt sein Portemonnaie und sein Mobiltelefon gestohlen haben. Im weiteren Verlauf sollen die drei mutmaßlichen Räuber den Jugendlichen genötigt haben, Geld an mehreren Automaten abzuheben. Anschließend stiegen das Trio und der Überfallene am S-Bahnhof Sonnenallee in einen Bus der Linie M41.

Dort soll sich der 17-Jährige an den Fahrer des Busses gewandt und ihn darum gebeten haben, die Polizei zu rufen. Ein Fahrgast, der den geschilderten Sachverhalt mithörte, soll sich daraufhin zu den mutmaßlichen Tätern begeben und die Drei aufgefordert haben, das Mobiltelefon und die Geldbörse des Überfallenen auszuhändigen. Im Anschluss daran soll einer der drei Verdächtigen mit einem Nothammer eine Seitenscheibe des Busses zerstört haben, über die die mutmaßlichen Räuber den Bus letztlich verließen und über die Fahrbahn der Sonnenallee in die Aronsstraße flüchteten. Dort nahmen Zivilfahnder einen 14-Jährigen fest und ermittelten im weiteren Verlauf auch die beiden mutmaßlichen Komplizen des Jugendlichen, einen 15-Jährigen und einen 21 Jahre alten Mann. Der festgenommene 14-Jährige wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben. Der 17-Jährige, der bei dem Überfall unverletzt blieb, erhielt seine Geldbörse und sein Mobiltelefon zurück.

Jugendliche bedrohen zwei Männer

Weiter ging es am Boxhagener Platz in Friedrichshain. Polizisten nahmen dort zwei Jugendliche nach einer räuberischen Erpressung fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden später Festgenommenen gegen 19.40 Uhr am Boxhagener Platz einen 23-Jährigen und seinen ein Jahr älteren Freund mit einer Waffe bedroht haben. Die beiden wollten von ihm sein Geld. Als die beiden jungen Männer gegenüber den Tätern sagten, kein Geld dabeizuhaben, sollen diese Tabak gefordert haben und mit ihrer Beute in Richtung Gärtnerstraße geflüchtet sein.

Die Überfallenen folgten den Tätern und riefen die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 51 nahmen die beiden Flüchtenden, zwei 16-Jährige, in der Nähe fest und fanden bei dem Jüngeren eine Schreckschuss-Waffe. Die Polizisten brachten den 16-Jährigen, bei dem sie die Waffe fanden, zu einem Polizeiabschnitt, wo er die Beamten laut Polizei beleidigte und angriff. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Jugendliche eine Verletzung am Bein, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die angegriffenen Beamten blieben unverletzt. Der gleichaltrige, mutmaßliche Komplize des Verletzten, wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Bei ihm fanden die Polizeieinsatzkräfte mutmaßliches Cannabis und beschlagnahmten es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen jeweils den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein Feuerwehrmann löscht den Laubenbrand.

Foto: Thomas Peise

Anwohner beobachtet Brandstiftung

Ein Anwohner einer Laubenkolonie in der Pichelswerderstraße beobachtete gegen 21.30 Uhr zwei Jugendliche, die sich an einer Laube zu schaffen machten. Als er den Notruf verständigte, bemerkte er, dass plötzlich Flammen zu sehen waren, die auf das Dach und auf der Terrasse stehende Gartenmöbel übergriff. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass die Laube durch den Brand erheblich zerstört wurde. Verletzte wurde niemand. Den beiden Jugendlichen gelang die Flucht. Die Absuche der Umgebung nach dem verdächtigen Duo blieb ohne Erfolg. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Einsatz nach einer Messerstecherei in Neukölln

Foto: Thomas Peise

Messerstecherei in Neukölln

Gegen 23 Uhr kam es in Neukölln zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern mit Messern und Pfefferspray. Sechs derzeit noch unbekannte Männer attackierten drei Männer im Alter von 35, 41 und 48 Jahren an der Sonnenallee, als diese auf dem Gehweg unterwegs waren. Dabei erlitten die beiden Älteren Stichverletzungen am Rücken, an der Schulter sowie am Arm und kamen zur Behandlung in eine Klinik. Der Jüngere klagte über Atemwegs- und Augenreizungen, musste aber nicht behandelt werden. Allerdings stellten die Einsatzkräfte bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen eines Sexualdelikts gesucht wurde. Er wurde den Justizbehörden überstellt. Fotos aus der Nacht zeigen die Festnahme eines Mannes. Seine Hände wurden in Papiertüten verhüllt um Beweismittel zu sichern und zu erhalten. Laut Zeugen schleppte sich in der Nacht ein Mann mit zwei Bekannten auf den Abschnitt 54 an der Sonnenallee. Vor Ort berichtete er, er wäre bei einer Messerstecherei in der Sonnenallee gegen 23 Uhr ebenfalls verletzt worden.

In Neukölln brannte dieser Laster.

Foto: Thomas Peise

Auto brennt an der Weserstraße

Nur wenige Meter weiter kam es ebenfalls gegen 23 Uhr an der Weserstraße zu einem Brand. Die Besatzung einer Zivilstreife bemerkte gegen 23.10 Uhr Flammen und Rauch an zwei in der Weserstraße geparkten Fahrzeugen. Die Feuerwehr löschten die Brände an dem Iveco-Lastwagen sowie dem daneben stehenden Fiat-Transporter. Eine Absuche der Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen blieb erfolglos. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

Zivilstreife beendet Rauschgifthandel

Zeitgleich zum Brand und der Messerstecherei in Neukölln beendete die Besatzung einer Zivilstreife den Rauschgifthandel aus einem Fahrzeug heraus. Den Einsatzkräften fiel gegen 23 Uhr in Prenzlauer Berg ein VW Polo auf, der in der Zelterstraße kurz anhielt und in den eine Person, die zuvor am Fahrbahnrand gewinkt hatte, einstieg. Das Auto fuhr um die Ecke bis zur Wichertstraße, wo der Beifahrer den Wagen wieder verließ.

Die Beamten überprüften den 38-Jährigen und fanden bei ihm ein Tütchen mit Betäubungsmitteln, dass er nach seiner Aussage von der Autofahrerin erhalten habe. Im Anschluss kontrollierten die Polizisten den Mietwagen, den zwischenzeitlich hinzugezogene Unterstützungskräfte bis zur Bornholmer Straße verfolgt hatten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten 61 Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Rauschgift sowie bei der 30 Jahre alten Fahrerin in einer Bauchtasche rund 1.800 Euro und ein weiteres Tütchen. Das Geld, die Verkaufsportionen sowie ein Handy wurden beschlagnahmt.

Bei der danach durchgeführte Wohnungsdurchsuchung der Frau fanden die Beamten fast 300 weiteren Verkaufseinheiten sowie knapp 16.000 Euro Bargeld. Auch diese Gegenstände wurden, gemeinsam mit einem Laptop und einem Notizbuch, beschlagnahmt. Die Frau kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, das die Ermittlungen übernommen hat.

Bei Aufprall verliert Auto Motorblock

Gegen 2 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Bruno-Baum-Straße in Marzahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf den Grünstreifen, touchierte einen Baum und prallte dann gegen einen zweiten Baum. Dabei wurden Teile des Motors aus dem Wagen gerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Auto rast in LKW

Zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer schwer verletzte, kam es am Sonntagmorgen in Biesdorf. Ein 45-Jahre alter Autofahrer kam mit seinem Wagen vom Blumberger Damm und war gegen 3.30 Uhr in der Altentreptower Straße in Richtung Gülzower Straße unterwegs. In Höhe des Brebacher Weges prallte er aus noch unbekannten Gründen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastwagen. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten dann den verkeilten Chevrolet vom Lastwagen trennen. Dafür war die Straße kurzzeitig gesperrt, wovon auch der Buslinienverkehr betroffen war.