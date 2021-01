Hertha-CEO Schmidt: Dardai Trainer-Kandidat bei Hertha BSC

Berlin. Ex-Coach Pal Dardai ist ein Kandidat für die Nachfolge von Trainer Bruno Labbadia bei Hertha BSC. Das bestätigte Carsten Schmidt als Chef der Geschäftsführung des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag in der TV-Sendung Sky 90. "Dardai ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan. Wir gehen nicht unvorbereitet in diese Aufgabe", sagte Schmidt.

Zu den Gerüchten, Ralf Rangnick könnte künftig als starker Mann für die sportlichen Belange zuständig sein, äußerte sich Schmidt nicht. Man werde zeitnah den Plan für die "restlichen 16 Spiele plus die Zukunftsgestaltung präsentieren", sagte der frühere Sky-Chef, der seit Dezember der Geschäftsführung der Berliner vorsitzt.

Die Hertha hatte sich kurz zuvor von Labbadia und Langzeit-Manager Michael Preetz als Reaktion auf die sportliche Talfahrt getrennt. Beide hätten die Entscheidung nach dem 1:4 gegen Werder Bremen "sehr professionell" aufgenommen. Einen direkten Einfluss von Millionen-Investor Lars Windhorst wies Schmidt zurück. "Der Verein agiert vollkommen selbstständig", versicherte der Geschäftsführer.

