Corona in Berlin: 463 neue Infizierte, 18 weitere Tote, Inzidenz bei 111,0

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 116.595 Menschen infiziert. 2039 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 100.793 Patienten gelten inzwischen als genesen. 13.763 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 111,0.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

4.32 Uhr: Berliner Clubs rechnen nach Corona mit längerer Anlaufphase

Die Berliner Clubs rechnen bei einem Neustart nach der Corona-Krise mit einer längeren Anlaufphase. „Wir sind die Ersten, die geschlossen wurden, und wir sind die Letzten, die wieder öffnen dürfen“, sagte Club-Betreiberin Pamela Schobeß („Gretchen“), die auch für die Szene spricht, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen überhaupt nicht, wann es weitergeht und wie es weitergeht.“ Ohne die Hilfen von Bund und Ländern, die bis Juni gesichert sind, ginge es überhaupt nicht, sagte die Vorsitzende des Dachverbands Clubcommission. Was ihr wichtig ist: Wenn es irgendwann wieder eine Anlaufphase gibt, braucht es weiter Hilfe. „Es kann nicht von Null auf Hundert gehen.“

Konzerte brauchten Vorlauf, so Schobeß. Die Touristen werden demnach erst nach und nach wiederkommen. Und: „Sehr viele Leute werden weniger Geld fürs Ausgehen haben.“ Laut Schobeß werden die Auftritte von DJs und Musikern von diesem März bereits auf den März 2022 verschoben. Und bis das Nachtleben wieder wie vor der Krise ist, könnte es bis Ende 2022 dauern. Die Clubs in Deutschland sind seit März 2020 mehr oder weniger in der Zwangspause.

+++ Sonnabend, 23. Januar 2021 +++

17 Uhr: 463 Neuinfektionen, 18 weitere Tote, Inzidenz bei 111,0

In Berlin sind 18 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2039.

463 neue Infektionen wurden bestätigt, 615 waren es am Freitag. 13.763 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 14.213 waren es am Freitag. 100.793 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bisher gab es in Berlin laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts 83.689 Impfungen.

392 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei Patienten mehr als am Freitag. 1436 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 61 weniger als am Freitag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,6 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 111,0 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,91 Grün.

Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Berliner Bezirken

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

