Corona in Berlin: 369 neue Infizierte, 27 weitere Tote, Inzidenz bei 108,4

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

15.36 Uhr: Illegales Glücksspieltreffen aufgelöst - Diensthunde vereiteln Flucht

Foto: Morris Pudwell

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag ein Café an der Hermannstraße in Neukölln versiegelt, nachdem sie trotz Kontaktbeschränkungen sieben Gäste ohne Masken und Abstand vorgefunden hatten. In der Kleidung von Besuchern sollen demnach hohe Geldbeträge versteckt gewesen sein. Der Polizeisprecher sagte, es seien Summen im fünfstelligen Bereich gewesen. Zeugen hatten zuvor die Beamten alarmiert, weil zahlreiche Stimmen aus einem Hinterzimmer zu hören gewesen seien.

Die Polizei sei auf eine mögliche Flucht vorbereitet gewesen und habe die Wege von vornherein blockiert, hieß es. Die Aufforderung der Polizei, zu öffnen, sei zunächst ignoriert worden. Dann hätten sich die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht mit einer Ramme Zutritt verschafft, bestätigte ein Polizeisprecher.

Die Polizeihunde Mia und Oskar verhinderten die Flucht von zwei Männern über das Toilettenfenster. Die Hunde hätten an dem Gebäude schon gewartet, so dass die beiden Flüchtenden lieber umgekehrt seien, wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiter mitteilte. Die Männer hatten demnach bereits Scheiben eingeschlagen, um der Polizei zu entkommen. Mia ist laut Polizei eine niederländische Schäferhund-Züchtung, Oskar eine belgische.

Nach Angaben des Sprechers wurden Anzeigen wegen illegalen Glücksspiels sowie Verstößen gegen die Corona-Regeln geschrieben.

15.30 Uhr: Senat will zur Entzerrung wegen Corona mehr Busse einsetzen

In Berlin sollen in den kommenden Wochen deutlich mehr Busse eingesetzt werden, um auf stark genutzten Linien eine Entzerrung und damit mehr Corona-Abstand für die Fahrgäste zu ermöglichen. Darauf verständigte sich der Senat am Dienstag nach Angaben der Verkehrsverwaltung.

Demnach ist geplant, vor allem ab dem 14. Februar zwischen 100 und 150 Busse zusätzlich einzusetzen - gerade auch im dann womöglich wieder startenden Schülerverkehr. „Die Zahl der im Betrieb befindlichen Fahrzeuge wird damit um bis zu zwölf Prozent erhöht“, sagte ein Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

Die zusätzlichen Einsätze sind demnach zunächst bis Ostern eingeplant, also bis Anfang April. Der Fahrplan in den Winterferien (1.-7. Februar) wird nicht wie sonst üblich ausgedünnt. Für die zusätzlichen Leistungen stehen bis zu fünf Millionen Euro bereit. Am 14. Februar läuft der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus. Wie es danach weitergeht, auch mit den geschlossenen Schulen, ist noch offen.

15.16 Uhr: Berlin erwägt eigene Regelung zu Homeoffice

Berlin behält sich eine eigene Regelung vor, Unternehmen zu mehr Arbeit im Homeoffice zu bewegen. Am Dienstag hat der Senat aber noch keinen entsprechenden Beschluss gefasst, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach der Sitzung sagte. Stattdessen sollen die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales und das Landesamt für Arbeitsschutz zunächst beobachten, welche Folgen die neue Verordnung aus dem Bundesarbeitsministerium hat.

„Wir werden in zwei Wochen eine Auswertung der Arbeitsverwaltung bekommen, ob die Vorgaben, die vom Bund initiiert worden sind, auch tatsächlich umgesetzt werden“, sagte Kalayci. „Wenn wir in zwei Wochen dann feststellen, dass die Umsetzung nicht gut funktioniert, wird es Vorschläge geben, wie wir landesseitig noch einmal nachschärfen.“

Nach der „Corona-Arbeitsschutzverordnung“, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Kabinett vorgelegt hat, sollen Unternehmen in Deutschland dazu angehalten werden, Beschäftigten in der Pandemie mehr Homeoffice anzubieten.

Kalayci sagte, Ziel sei, dass mehr Homeoffice ermöglicht wird. „Darauf wird in den nächsten zwei Wochen hingewirkt.“ Es bestehe die Hoffnung, dass die Bundesverordnung auch in Berlin wirkt. Senatssprecherin Melanie Reinsch ergänzte, dass die Umsetzung der Verordnung „stichprobenhalber“ kontrolliert werden solle, zum Beispiel in Großraumbüros. Die Bundesverordnung gilt ab Mittwoch (27.1.).

15.14 Uhr: Weniger Erstimpfungen am Carl Thiem-Klinikum wegen Lieferengpasses

Im Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus, dem größten Krankenhaus in Südbrandenburg, sind die Impfungen des medizinischen Personals vorerst ins Stocken geraten - wegen Lieferengpässen beim Impfstoff. In der vergangenen Woche mussten 550 Termine für Erstimpfungen abgesagt werden, teilte Sprecherin Anja Kabisch am Dienstag mit. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet. Bislang haben sich rund 900 Mitarbeiter impfen lassen. Die 1200 anstehenden Zweitimpfungen von Mitarbeitern sowie der Cottbuser Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes seien aber sichergestellt.

14.56 Uhr: Kalayci - Infektionen in Krankenhäusern nehmen zu

In Berliner Krankenhäusern nimmt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nach Darstellung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zu. Das Humboldt-Klinikum sei leider kein Einzelfall, sagte sie am Dienstag in Berlin. „Wir haben in den letzten Wochen auch eine Steigerung beobachtet in Berlin, was Infektionen in Krankenhäusern angeht“.

Erst kürzlich habe es im Unfallklinikum Berlin einen größeren Ausbruch gegeben. Seit Anfang der Pandemie mussten in Krankenhäusern wegen Ausbrüchen immer wieder Bereiche geschlossen werden. Über den Umgang mit dem Ausbruch im Humboldt-Klinikum habe sie nur Positives gehört, berichtete Kalayci. Am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum sind bisher 24 Fälle der britischen Variante des Coronavirus nachgewiesen.

14.44 Uhr: Brandenburgs SPD-Fraktionschef kritisiert Impfplanung

Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn sieht Schwachstellen im bisherigen Impfmanagement. „Vielleicht ist es überlegenswert, hier auch in eine Online-Terminvergabe zu gehen“, sagte Stohn am Dienstag in Potsdam. „Andere Bundesländer bekommen das auch hin.“ Der Fraktionschef kritisierte, dass rund 9000 Impftermine wegen Lieferverzögerungen beim Impfstoff von Biontech und Pfizer umgebucht werden mussten.

„Was mich allerdings wirklich ärgert ist, dass Terminabsagen da erfolgt sind.“ Bei der Vereinbarung neuer Termine seien so seltsame Ergebnisse herausgekommen, dass Menschen aus Niedergörsdorf (Kreis Teltow-Fläming) Terminangebote in Prenzlau (Uckermark) bekommen hätten. „Das ist sehr irreführend.“

14.28 Uhr: Zwei weitere Fälle von Virus-Mutation in Berlin - „Erfreuliche Nachricht“

Am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum sind zwei weitere Fälle der britischen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt seien damit 24 Fälle bekannt, sagte der Leiter des Gesundheitsamts Reinickendorf, Patrick Larscheid, am Dienstag. Er sprach von einer „erfreulichen Nachricht“, denn es stünden momentan keine weiteren Testergebnisse aus. Vivantes teilte am Nachmittag mit, dass bisher noch nicht alle Mitarbeiter getestet worden seien.

Am Dienstagmittag berichtete Larscheid, dass rund 1700 Mitarbeiter und knapp 400 Patienten untersucht worden seien. Nach Darstellung von Vivantes am Dienstagnachmittag wurden alle rund 450 Patienten des Reinickendorfer Klinikums getestet. Von den rund 1700 Mitarbeitern haben demnach bisher 1583 einen PCR-Test hinter sich. Bei 11 von ihnen sei die Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Zudem seien 13 Patienten betroffen. Larscheid hatte zuvor von 14 betroffenen Patienten und 10 Mitarbeitern berichtet.

14.07 Uhr: Polizei warnt vor Fake-News zu Masken

Die Polizei warnt über Twitter vor Fake-News zu Masken. Zurzeit würden eine Warnung verbreitet, nach der Unbekannte mit Betäubungsmitteln versetzte Masken verteilen würden, um die Opfer dann auszurauben. Laut Polizei sei kein einziger solcher Fall bekannt.



#Faktencheck

Derzeit kursieren #Fakenews über eine neue Betrugsmasche, bei der angeblich Masken mit Chemikalien versetzt würden, um Personen anschließend bestehlen zu können. Uns ist kein solcher Fall bekannt. Bitte teilen Sie daher nur diese Meldung:https://t.co/tqtbcoK50e

^tsm pic.twitter.com/yzu7emX42P — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 26, 2021





13.55 Uhr: Kalayci sieht bei Corona keinen Grund zur Entwarnung

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat angesichts zuletzt sinkender Corona-Infektionszahlen vor verfrühtem Optimismus gewarnt. Das Infektionsniveau insgesamt sei nach wie vor viel zu hoch, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung. „Auch die Tatsache, dass Virusmutanten auch in Berlin entdeckt worden sind, zeigt, dass die Lage sehr ernst ist.“ Über die Mutation und womöglich höhere Ansteckungsgefahren wisse man noch zu wenig. Es sei also „keine Entwarnung da“, so Kalayci.

Als Ziel gab die Senatorin eine Inzidenz von 30 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen einer Woche aus. Bei diesem Niveau könnten Infektionsketten von den Gesundheitsämtern wieder erkannt und durchbrochen werden. Noch sei Berlin davon aber weit entfernt. Am Montag lag der Inzidenzwert bei 108,4. Deshalb sei es richtig, die Regeln zur Eindämmung der Pandemie wie die Kontaktreduktion auf ein Minimum weiter einzuhalten.

13.05 Uhr: 97.855 Impfdosen in Berlin verabreicht

In Berlin sind mittlerweile 97.855 Impfdosen verabreicht worden. Das entspricht einer Impfquote von 2,1 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 2,0. Spitzenreiter unter den Bundesländern sind Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz (jeweils 3,2 Prozent). Insgesamt wurden in Deutschland 1.921.689 Impfdosen verabreicht.

12.30 Uhr: Bildungsverwaltung will Lernraum Berlin grundlegend überarbeiten

An die zentrale Plattform für den Online-Unterricht der Hauptstadt, den Lernraum Berlin, sollen IT-Spezialisten noch einmal Hand anlegen, um künftig Überlastungen zu vermeiden. Zur mittel- und langfristigen Sicherstellung des Betriebs werde die Architektur der Lernplattform grundlegend überarbeitet, teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf eine schriftliche Anfrage des FDP-Abgeordneten Paul Fresdorf an das Abgeordnetenhaus mit. „Derzeit wird ein Konzept erstellt, den Lernraum Berlin in eine Instanz pro Schule zu splitten und diese zentral zu verwalten“, heißt es in der Antwort.

11.06 Uhr: Weniger neue Corona-Infektionen in Brandenburg - Aber mehr Todesfälle

Die Zahl neuer Ansteckungen mit dem Coronavirus geht in Brandenburg merklich zurück. Innerhalb eines Tages hätten die Gesundheitsämter 352 neue Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Potsdam mit. Vor einer Woche waren es landesweit 644 neue Infektionen. Allerdings ist die Zahl zusätzlicher Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung mit 58 in die Höhe geschnellt. Vor einer Woche waren es 83 neue Todesfälle und damit ein Höchststand. Die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, sank mit 977 unter 1000.

Der Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sinkt für ganz Brandenburg weiter, er lag am Dienstag bei knapp 173 nach 183 am Montag. Das Ziel von Bund und Ländern ist, dass diese Zahl unter 50 liegt. Hotspot bleibt der Kreis Ostprignitz-Ruppin mit einem Wert von 368. Ab einem Inzidenzwert von 300 müssen Kitas schließen. Die Landeshauptstadt Potsdam ist unter die Marke von 100 gefallen.

In Brandenburg sind bisher 63.024 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, ein Plus im Vergleich zum Vortag von 3479. Darunter sind 1145 Menschen, die schon eine zweite Impfung erhalten haben.

10.48 Uhr: Maskenausgabe in Berlin-Mitte gestartet

Vor dem Rathaus Mitte an der Karl-Marx-Allee war am Dienstagmorgen noch nicht viel los. Zwar warteten im Eingangsbereich sechs Mitarbeiterinnen des Bezirksamts und etliche Boxen voller Masken, aber der große Andrang blieb aus. Vereinzelt kamen Berlinerinnen und Berliner, um Masken abzuholen. Sie müssen lediglich einen Berlinpass oder eine Alternative vorzeigen. Dann bekommen sie fünf Stück. Im Bezirk Mitte gibt es insgesamt 330.000 Masken, um an Bedürftige auszugeben. Der Großteil davon sind medizinische Masken. Für vulnerable Gruppen gebe es laut Bezirksamt aber auch FFP2-Masken.

6.10 Uhr: Polizei - Trend zu kleinen Corona-Protesten statt Demonstrationen

Die Proteste gegen die Corona-Gesetze laufen nach Einschätzung der Polizei derzeit nicht mehr als große Demonstrationen, sondern in anderen Formen ab. „Es gibt im Moment mehr kleinere Aktionen und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein neuer Trend werden könnte“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. „Derzeit begegnen uns etwa Spaziergänge, die immer wieder in Alt-Köpenick stattfinden. Wir sehen auch Ausweich-Anmeldungen: als Parteigründung, als Gottesdienst oder als Lauftreff getarnt.“

Protestierer würden versuchen, Möglichkeiten zu finden, um ohne Maske und ohne Vorschriften zu demonstrieren, sagte Slowik. „Dieses Vorgehen, bestimmte rechtliche Lücken zu nutzen, könnte sich noch verstärken.“ Ende Dezember hatte auch die Initiative „Querdenken“ aufgerufen, im Moment von großen Demonstrationen Abstand zu nehmen.

Insgesamt habe die Polizei derzeit mit deutlich weniger Demonstrationen zu tun, das sei aber normal im Januar wegen des Wetters, sagte Slowik. Komme es aber doch zu größeren Kundgebungen, gebe es oft auch Schwierigkeiten mit dem Befolgen der Abstands- und Maskenpflicht.

Die Polizei würde während der andauernden Corona-Pandemie eine erneute Begrenzung der Teilnehmerzahl von Demonstrationen sehr begrüßen, sagte Slowik weiter. „Im ersten Lockdown war das so. Nun hat man sich politisch dagegen entschieden. Für uns macht es das schwieriger.“ Klar sei aber: Friedliche Demonstrationen und öffentliche Kritik seien weiterhin selbstverständlich erlaubt. „Es ist völlig in Ordnung, es geht doch lediglich darum, dabei den Abstand einzuhalten und eine Maske zu tragen.“

6 Uhr: Große Impfbereitschaft in Brandenburger Pflegheimen

Die Impfbereitschaft in Brandenburger Pflegeheimen ist nach ersten Einschätzungen der Träger groß.Die mobilen Impfteams seien in enger Abstimmung mit den Angehörigen und schafften ein angenehmes Umfeld, begründete die Geschäftsführerin des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Anne Baaske, die positive Entwicklung. Die Zusammenarbeit mit weiteren Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen etwa bei der Erarbeitung einer Aufklärungskampagne zum Thema Impfen sei eng.

Allein in Ostbrandenburg wollen sich nach Einschätzung des AWO-Bezirksverbandes 90 Prozent der Bewohner von Einrichtungen des Trägers impfen lassen.

Von hoher Impfbereitschaft in ihren Pflegeeinrichtungen berichtete auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in seinen landesweit 22 Einrichtungen. Vom Regionalverband Mittel-Brandenburg hieß es, in vier von fünf vollstationären Einrichtungen sei die Erstimpfung bereits abgeschlossen. Ein Großteil der Senioren lasse sich impfen.

In acht der insgesamt 14 DRK-Pflegeheimen wurde bereits das erste Mal geimpft, sagte die Sprecherin des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Brandenburg, Marie-Christin Lux. In Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) habe auch schon die zweite Impfung stattgefunden. In drei weiteren Einrichtungen seien Impftermine vereinbart worden. Pflegeeinrichtungen ohne Termin erhielten im Lauf der Woche ein Impfangebot.

In Brandenburg hatten am 27. Dezember die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind bislang mehr als 8000 Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen geimpft worden. Die Zahl der bisher insgesamt im Land durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt bei 59.545 (Stand: Sonntag).

4.30 Uhr: Berlin erwartet neue Corona-Impfstoff-Lieferung

Berlin erwartet heute eine neue Lieferung von Corona-Impfstoff. Laut Gesundheitsverwaltung sollen 23.400 Dosen des Herstellers Pfizer/Biontech eintreffen. Auch eine Lieferung mit 3600 Dosen Impfstoff des Herstellers Moderna soll im Laufe dieser Woche ankommen. Einen genauen Termin dafür nannte die Gesundheitsverwaltung bislang noch nicht.

In den nächsten Wochen sollen sich die gelieferten Mengen mehr verstetigen, nachdem es hier zuletzt geruckelt hatte und Berlin sich - wie alle anderen Bundesländer auch - mit geringeren Lieferumfängen als geplant begnügen musste.

Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden in Berlin laut Robert Koch-Institut (RKI) 92.800 Dosen gespritzt, rund 18.200 Menschen erhielten bereits ihren zweiten Pikser. Für eine Immunisierung muss jede Person im Abstand von mehreren Wochen zweimal geimpft werden.

4 Uhr: Senat berät über Virus-Mutation und Homeoffice

Bei den Beratungen des Senats (10 Uhr) steht ein weiteres Mal die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. es geht u.a. um die befürchtete Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante B.1.1.7 in Berlin. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) informiert über den aktuellen Stand.

Außerdem besprechen die Senatsmitglieder, wie die Arbeit im Homeoffice ausgeweitet werden kann. Dazu hat es bereits bei der Bund-Länder-Schalte am Dienstag vergangener Woche einen Beschluss gegeben: Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Der Senat hatte dazu anders als etwa zur Verschärfung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr noch nichts beschlossen, könnte das nun aber nachholen.

3.30 Uhr: Siebtes Impfzentrum in Brandenburg geht an den Start

Trotz reduzierter Impfstoffmengen wird in Brandenburg/Havel heute ein weiteres Impfzentrum eröffnet. Im Stahlpalast im Westen der Stadt sollen täglich rund 70 Menschen geimpft werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) mitteilte. Die operative Leitung des Zentrums hat der DRK-Kreisverband Brandenburg/Havel übernommen, Unterstützung erhält er von der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund.

Es ist das siebte Impfzentrum, das in Brandenburg eröffnet wird. Am Mittwoch soll ein weiteres Zentrum in Eberswalde an den Start gehen, am Donnerstag steht die Eröffnung in Prenzlau an. Bis Ende Februar sollen nach Angaben der Staatskanzlei in allen 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten Impfzentren errichtet werden. Da es Lieferverzögerungen beim Impfstoff gibt, wurden Termine nur noch reduziert angeboten.

+++ Montag, 25. Januar 2021 +++

18 Uhr: Gesundheitsstadtrat rechnet Ende Februar mit Impf-Ende in Pflegeheimen

Nach Einschätzung von Tempelhof-Schönebergs Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD) könnte das Gros der Menschen in den stationären Pflegeeinrichtungen im Bezirk bis Ende Februar gegen das Coronavirus geimpft worden sein. "Das schließt die zweite Impfung mit ein", so Schworck im Gesundheitsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Montagabend. "Ich rechne damit, dass wir ab Ostern insgesamt eine deutliche Entspannung spüren werden", so der Stadtrat mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Aber auch die älteren Menschen, die nicht in Pflegeeinrichtungen leben, müssten zügig geimpft werden.

17.31 Uhr: Kontrollen bei Flügen aus besonderen Gefahrengebieten

Die Bundespolizei hat mit Blick auf die Corona-Pandemie ihre Kontrolle von Flügen am Flughafen BER in Schönefeld intensiviert. Am Sonntag seien sieben Flüge aus sogenannten Hochinzidenzgebieten kontrolliert worden. Die meisten Passagiere hätten die erforderlichen Nachweise gehabt, teilte die Behörde am Montag mit. 40 Menschen seien wegen eines fehlenden Corona-Tests an ein Testzentrum verwiesen worden. In 58 Fällen gab es Mängel bei den Formalien.

Hochinzidenzgebiete sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als Deutschland. Dazu zählen in der Regel Länder mit einem Inzidenzwert über 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche. Es können aber auch weitere Länder unter dieser Marke unter bestimmten Bedingungen zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden. In diese seit Sonntag geltende Kategorie fallen neben anderen Ländern auch die Urlaubsländer Spanien, Portugal und Ägypten, die USA, das Nachbarland Tschechien und mehrere Balkanländer. Die Bundespolizei verwies auf die Übersicht des Robert Koch-Instituts, die auch Risikogebiete und Virusvarianten-Gebiete auflistet.

17.21 Uhr: BER-Chef erwartet mehrjährige Durststrecke

Der neue Hauptstadtflughafen BER wird aus Sicht der Betreiber noch mehrere Jahre nicht ausgelastet sein. Ein Ende der Reisebeschränkungen sei erst zu erwarten, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus global und flächendeckend zur Verfügung stehe, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag mit. „Die Flughafengesellschaft rechnet deshalb erst im Jahr 2025 mit einer Erholung des Flugverkehrs auf Vorkrisenniveau.“ Bis dahin werde der Staatsbetrieb weiter Geld von seinen Eigentümern benötigen, den Ländern Berlin und Brandenburg und dem Bund.

„Wir als Unternehmen werden alle Anstrengungen unternehmen, bis dahin so kostengünstig wie möglich zu arbeiten“, sicherte Lütke Daldrup nach einer Aufsichtsratssitzung zu. Er hatte dem Kontrollgremium die Aussichten für die nächsten Jahre dargelegt. Demnach könnte das Vorkrisen-Niveau von knapp 36 Millionen Fluggästen pro Jahr im besten Fall 2023 erreicht werden, im schlechtesten Fall 2027.

17.17 Uhr: Corona-Mutation auch in der Charité aufgetaucht

Auch in der Charité ist die Mutation B.1.1.7 des Corona-Virus aufgetaucht. Die Probe wurde nach Abgaben eines Sprechers der Universitätsklinik von einer „symptomatischen Person“ in der Zentralen Notaufnahme der Charité genommen. Die Person befinde sich auf einer COVID-19 Normalstation in Isolation und werde dort behandelt.

17.02 Uhr: Pop will „Überbrückung für die Überbrückungshilfe“

Angesichts der schleppenden Auszahlung von Corona-Hilfen für Unternehmen im Lockdown will Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop die Banken mit ins Boot holen. Sie wolle auf die Hausbanken zugehen, damit diese Firmen in Not Überbrückungskredite bereitstellen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag im Wirtschaftsausschusss des Abgeordnetenhauses. Ziel sei, so die Zeit zu überbrücken, bevor die eigentlichen Hilfszahlungen vom Bund kommen. Pop sprach von einem Versuch, „Überbrückung für die Überbrückungshilfe“ zu organisieren.

Viele Unternehmen kommen im Lockdown zunehmen in die Bredouille, weil vom Bund zugesagte Hilfsgelder - sogenannte Überbrückungshilfen - für November und Dezember nur schleppend fließen. Besserung wurde zwar versprochen. Pop zufolge wurde aber allein von den Novemberhilfen erst ein Drittel an Berliner Antragsteller ausgezahlt, konkret 130 Millionen Euro von rund 350 Millionen Euro.

Pop unterstrich, dass sie diese Situation nicht akzeptabel findet. „Es muss jetzt endlich gehandelt werden“, forderte sie an die Adresse des Bundes. Gleichzeitig erläuterte sie, dass das Land die Auszahlung nicht einfach beschleunigen könne, etwa durch eigene Vorauszahlungen. Das sei schon technisch und wegen fehlender Antragsdaten kaum möglich. Das Land Berlin könne nicht die Probleme des Bundes lösen.

SPD-Fraktionsvize Jörg Stroedter nannte Pops Banken-Plan absurd. „Das ist überhaupt keine Lösung“, sagte er im Ausschuss. „Die Banken geben dort Geld, wo schon Geld ist. Wo Probleme sind, geben die Banken kein Geld.“ Einzige Lösung sei eine Vorfinanzierung von Hilfszahlungen durch das Land. Es gehe um viele Existenzen, Berlin steuere auf eine große Insolvenzwelle zu.

16.20 Uhr: 27 weitere Tote, 369 Neuinfektionen, Inzidenz bei 108,4

In Berlin sind 27 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2067. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag.

369 neue Infektionen wurden bestätigt, 160 waren es gestern. 12.913 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 13.466 waren es am Sonntag. 102.144 Menschen gelten inzwischen als genesen.

387 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, vier Patienten weniger als am Sonntag. 1420 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, sechs weniger als am Sonntag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,5 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 108,4 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,04 Grün.

Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

Die 7-Tage-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

14.08 Uhr: Polizei löst Feier und Versammlung im Landkreis Märkisch-Oderland auf

Die Polizei hat am Sonntag im Landkreis Märkisch-Oderland zwei illegale Partys aufgelöst. In Rüderdorf wurde ihnen von Anwohnern eine Ruhestörung aus einer Wohnung gemeldet. Als Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie acht Menschen, von denen sieben nicht zu dieser Wohnung gehörten. Bis auf den Mieter mussten alle die Räumlichkeiten verlassen. Die Personalien wurden dem zuständigen Gesundheitsamt übermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Ortsteil Buchholz bei Altlandsberg löste die Polizei eine illegale Versammlung auf. Etwa 30 Menschen hatten sich getroffen. Einige der Anwesenden hatten sich der Polizei zufolge gelbe Sticker angesteckt, welche die Aufschrift „Umarmbar“ trugen. Ein 54-Jähriger wurde den Angaben zufolge als Redner der Versammlung ausgemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Zudem wurde das Gesundheitsamt wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln informiert.

13.56 Uhr: Brandenburg impft weiter in Zentren - aber gedrosselt

In Brandenburg sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch weiterhin in den Impfzentren des Landes und durch mobile Teams in Altenheimen erfolgen. Impfungen in Hausarztpraxen seien erst einmal nicht vorgesehen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Hausärzte hatten sich für das Impfen in den Praxen ausgesprochen, so könnten auch Termine besser koordiniert werden als über die bundesweite Hotline 116 117. Dabei hatte es immer wieder Probleme gegeben. „Solange wir nicht genügend Impfstoff haben, verbleibt das Impfen in den Zentren“, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. „Sonst müssten wir an anderer Stelle streichen.“

Gestrichen wurden Termine bereits von rund 9000 Menschen in Brandenburg, die bereits einen Impftermin in den drei Zentren Cottbus, Potsdam und Schönefeld vereinbart hatten. Wegen Lieferverzögerungen beim Impfstoff werden dort jetzt zunächst nur noch Menschen mit der zweiten Impfung versorgt. Alle Erstimpfungen sind vorerst verschoben worden. Wann die Betroffenen einen neuen Termin bekommen, ist nach Ministeriumsangaben derzeit noch unklar.

Seit Sonntag konnten wieder Termine über die Hotline in den Impfzentren Frankfurt (Oder), Oranienburg, Elsterwerda, Brandenburg/Havel, Prenzlau, Luckenwalde, Eberswalde und Kyritz vereinbart werden. Bereits am Sonntagnachmittag waren Frankfurt (Oder) und Oranienburg ausgebucht - am Montagnachmittag dann alle bis auf Prenzlau, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) mitteilte. Wegen der Engpässe werden demnach zunächst nur Termine bis zum 12. Februar vergeben, rund 7500 Impfungen sollen bis dahin verabreicht werden. In den Altenheimen wird weiter geimpft - nicht jedoch in Kliniken.

13.55 Uhr: Brandenburg erhält weitere Impfstoffdosen

Brandenburg erhält nach Ministeriumsangaben in dieser Woche 17.550 Impfstoffdosen des Herstellers Biontech/Pfizer, dabei geht das Ministerium von sechs anstatt bislang fünf Dosen je Impffläschchen aus. Hinzukommen 2400 Dosen von Moderna. Dass sechs Dosen gewonnen werden können, gelinge aber nicht immer, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Insgesamt seien es daher 25 Prozent weniger Impfstoff für das Land als erwartet.

12.48 Uhr: Gesundheitsverwaltung teilt Lieferplan für Impfstoffe mit

Die Gesundheitsverwaltung hat am Montag einen aktualisierten Lieferplan für die bislang zwei genehmigten Impfstoffe erhalten. Demnach erwartet Berlin in dieser Woche 23.400 Impfdosen von Biontech/Pfizer. In der kommenden Woche sind es 29.250. Ab der sechsten Kalenderwoche will das Pharma-Unternehmen jeweils 35.100 Dosen nach Berlin liefern.

Von Moderna werden in dieser Woche 3600 Impfdosen erwartet. Danach steigern sich die Lieferungen langsam. Ab der achten Kalenderwoche sollen 30.000 Impfdosen in Berlin ankommen. Wieviel Dosen Berlin vom dritten Hersteller AstraZeneca erhält, ist noch unklar, da der Impfstoff erst kurz vor der Zulassung steht.

12.46 Uhr: Holocaust-Gedenktag dieses Jahr virtuell für Schulen

Berlins Schüler sollen sich auch dieses Jahr am Holocaust-Gedenktag intensiv mit dem Thema beschäftigen – allerdings aufgrund von Corona anders als die Jahre zuvor. Bislang ermöglichte das „Blumenstraußprojekt“, dass Inge Deutschkorn 2006 ins Leben rief, Schülern am 27. Januar, direkt in Kontakt mit Überlebenden zu treten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Durch die Pandemie geht das nun nicht.

Im „Lernraum Berlin“ werden aber Materialen und Videointerviews bereitgestellt. Außerdem steht ein Link zum Grips-Theater zur Verfügung: Schüler können so das Theaterstück „Ab heute heißt Du Sara“ als Stream sehen. Außerdem bietet die Senatsverwaltung für Bildung an, dass Schüler per Brief mit Zeitzeugen ins Gespräch kommen.

12.39 Uhr: 3,5 Millionen medizinische Masken werden kostenlos ausgegeben

Rund 3,5 Millionen medizinische Masken sollen in Berlin ab dieser Woche kostenlos unter anderem an Menschen mit geringem Einkommen verteilt werden. Wie der Sprecher der Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales, Stefan Strauß, am Montag mitteilte, ist die Auslieferung an die Bezirke bereits am Montag abgeschlossen worden, die dann die Verteilung organisieren. Jeweils fünf kostenlose Masken stehen für Menschen zur Verfügung, die nicht viel Geld in der Tasche haben.

Einen Anspruch haben nach Angaben des Sprechers nicht nur die rund 682.600 Bedürftigen mit „berlinpass“, den Empfänger von Sozialhilfe und Hartz-IV-Leistungen bekommen, sondern zum Beispiel auch Bafög-Empfänger oder Azubis, die Ausbildungsbeihilfe erhalten.

Die Senatsverwaltung selbst organisiert die Ausgabe von Masken an Wohnungslose und Geflüchtete. So beliefere die Sozialverwaltung die Kältehilfe und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), die die Masken dann in den entsprechenden Unterkünften verteilten, sagte Strauß.

In allen Fällen geht es überwiegend um sogenannte OP-Masken, zum Teil aber auch um FFP2-Masken, die in erster Linie an gefährdete Personengruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen ausgegeben werden sollen, wie der Sprecher erläuterte.

12.19 Uhr: 92.763 Impfdosen in Berlin verabreicht

In Berlin sind mittlerweile 92.763 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 2,0 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die bundesweite Impfquote liegt demnach bei 1,9 Prozent. Die deutschlandweit höchste Impfquote hat weiterhin Mecklenburg-Vorpommern mit einem Wert von 3,1 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland seit Beginn der Impfkampagne 1.783.118 Impfdosen verabreicht.

12.02 Uhr: Ernst - Voraussichtlich keine Schulöffnung nach den Winterferien

In Brandenburg wird es nach Einschätzung von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) nach den Winterferien voraussichtlich keine Öffnung von Schulen geben. „Wir hätten gern mit den Grundschulen im Wechselmodell gestartet, aber wir müssen feststellen, dass die Infektions-Inzidenzen diese Entscheidung bisher nicht erlauben“, sagte Ernst am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Außerdem sei die Mutation des Coronavirus noch nicht einzuschätzen. „Daher werden wir wohl im Laufe der Woche zu einer Verständigung kommen, dass wir die Grundschulen nicht, wie erhofft, nach den Winterferien im Präsenzunterricht öffnen können.“

12.01 Uhr: Brandenburger Landtagsausschuss billigt neue Corona-Regeln

Der weitgehende Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus gilt in Brandenburg zunächst bis zum 14. Februar weiter. Der Gesundheitsausschuss des Landtags gab am Montag in einer Sondersitzung grünes Licht dafür. Die Mehrheit von acht Abgeordneten der Kenia-Koalition stimmte für die neue Verordnung. Von der AfD und der Linke kamen sechs Gegenstimmen, BVB/Freie Wähler waren im Ausschuss nicht vertreten. Der Linke-Abgeordnete Ronny Kretschmer begründete die Ablehnung seiner Fraktion im Wesentlichen damit, dass Brandenburg im Widerspruch zum Bund-Länder-Beschluss die Kitas grundsätzlich offen halte.

11.55 Uhr: 284 neue Corona-Infektonen in Brandenburg

Dem Gesundheitsministerium in Brandenburg sind am Montag 284 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet worden. Im Vergleich zum Wochenende sank damit die Zahl der Fälle erneut. Am Sonntag waren es 519 neue Corona-Infektionen, am Samstag 724 Fälle. Allerdings melden Landkreise und kreisfreie Städte Zahlen zu Infektionen am Wochenende häufig verzögert. 11 neue Todesfälle im gesamten Land kamen hinzu. Damit starben bislang insgesamt 2125 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

Die meisten neuen Ansteckungen binnen 24 Stunden meldete mit 55 der Landkreis Ostprignitz-Ruppin, dort stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner mit rund 450 auf den aktuell höchsten Wert in Brandenburg.

11.08 Uhr: BER-Aufsichtsrat berät über Finanzierung in Corona-Krise

Knapp drei Monate nach der Eröffnung des BER nutzen täglich nur einige Tausend Passagiere den neuen Hauptstadtflughafen. Wie die Einnahmeausfälle kompensiert werden, darüber berät der Aufsichtsrat seit Montagmorgen in einer Videokonferenz. Die Finanzen des Staatsbetriebs bilden den Schwerpunkt in der jährlichen Strategietagung des Kontrollgremiums, wie ein Sprecher sagte.

Für dieses Jahr hatte das Unternehmen einen Bedarf von rund 660 Millionen Euro bei seinen Eigentümern angemeldet. Das sind die Länder Berlin, Brandenburg und der Bund. Im Gegenzug soll in der Flughafengesellschaft gespart werden. Nach Informationen des „Tagesspiegels“ könnte das auch die Bezüge der Geschäftsführung betreffen. Beschlüsse werden aber nicht erwartet.

11.06 Uhr: Gastgewerbe verliert Großteil seines Umsatzes

Die Schließung des Gastgewerbes Anfang November hat die Hoteliers und Gastwirte hart getroffen. In dem Monat machten die Berliner Betriebe durchschnittlich nur ein Viertel des üblichen Umsatzes, Brandenburger die Hälfte - Restaurants etwa mit dem Außer-Haus-Verkauf, Hotels mit Geschäftsreisenden.

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bezifferte das Umsatzminus der Branche in Berlin auf 75,1 Prozent verglichen mit November 2019. In Brandenburg lag das Minus bei 51,5 Prozent. Hotels und Pensionen waren dabei jeweils stärker betroffen als die Gastronomie. Das schlägt auf die Beschäftigung durch: Im November arbeitete im Berliner Gastgewerbe knapp ein Viertel weniger Menschen als ein Jahr zuvor. In Brandenburg waren es 17,5 Prozent weniger Beschäftigte.

10.54 Uhr: Amtsarzt über Aufnahmestopp in Klinik - Lage wurde unübersichtlich

Nach dem Aufnahmestopp am Humboldt-Klinikum hat der zuständige Amtsarzt den Schritt mit der zunehmend unübersichtlichen Lage begründet. Es habe sich immer deutlicher abgezeichnet, dass auch wenige andere Fälle, in denen die zuerst in Großbritannien beschriebene Virusvariante (B.1.1.7) entdeckt wurde, in Zusammenhang mit dem Krankenhausausbruch stehen, sagte der Amtsarzt von Reinickendorf, Patrick Larscheid, am Montag bei Radioeins. „Es fing an, so ein bisschen auszufasern.“

Zudem habe es sehr starke Hinweise gegeben, dass sich das Geschehen möglicherweise im Humboldt-Klinikum schon stärker verteilt habe. Es sei nicht mehr deutlich gewesen, ob es sich um einen Ausbruch oder parallele Ausbrüche handle. Den Beteiligten sei ziemlich schnell klar gewesen, dass man keine andere Chance als den Aufnahmestopp habe, „wenn wir überhaupt noch was retten wollen“, erklärte Larscheid. Gleichwohl sei allen bewusst, dass es ein sehr schmerzhafter Schritt sei. Wie genau die Virusmutation in die Klinik gelangte, sei noch unklar - mehrere Hypothesen würden verfolgt, schilderte der Amtsarzt.

10.02 Uhr: Hochzeitsfeier in Reinickendorf mit 55 Gästen aufgelöst

Eine Hochzeitsfeier einer arabischstämmigen Großfamilie in Reinickendorf ist wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln von der Polizei aufgelöst worden. Ein Zeuge hatte ein stetiges Kommen und Gehen aus einer Wohnung in einem Haus in der Hechelstraße festgestellt und die Polizei verständigt.

Als die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr die Wohnung betraten, stellten sie in den Räumen mehr als 50 Personen fest. Die Personalien aller Anwesenden, 21 Frauen, 22 Männer und zwölf Kinder, wurden überprüft. Gegen die Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Kind stürzte während der Überprüfung und erlitt eine leichte Verletzung am Kopf, die von Rettungskräften versorgt wurde. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 20.45 Uhr mussten 37 Gäste die Wohnung verlassen. Sie erhielten Platzverweise.

8.24 Uhr: Mehr als 1000 Soldaten sind in Berlin im Corona-Krisen-Einsatz

Rund 1050 Bundeswehrsoldaten sind in Berlin im Einsatz, um Hilfe während der Corona-Pandemie zu leisten. Das teilte das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin auf Anfrage mit. „Sie nehmen unter anderem Aufgaben bei der Kontaktpersonennachverfolgung, der Corona-Hotline, bei der Unterstützung der Pflegeeinrichtungen, beim Betrieb der Impfzentren und der mobilen Impfteams und bei der Impfhotline wahr“, erläuterte ein Sprecher.

Allein in den Berliner Pflegeheimen seien etwa 350 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, die dort unter anderem Corona-Schnelltests durchführten. In den Bezirken helfen Soldaten nicht zuletzt bei der Kontaktnachverfolgung. Bei der Größenordnung gibt es je nach Gesundheitsamt erhebliche Unterschiede, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Spandau beispielsweise sind es 20, in Mitte 30, in Tempelhof-Schöneberg 46, in Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick gar keine.

8.07 Uhr: Illegaler Ausflug zur Ostsee - mehrere Anzeigen und Rückreise

Ein illegaler Wochenendausflug an die Ostseeküste hat einer Berlinerin mehrere Anzeigen und eine verfrühte Abreise mit Polizeibegleitung eingebracht. Die 46-jährige Frau sei am Sonnabend auf der Promenade in Warnemünde mit einem Bekannten spazieren gewesen, als sie plötzlich ihr Pfefferspray zückte und gegen drei Hunde sprühte, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Zugleich habe die Frau die 55 Jahre alte Hundehalterin und ihren zwei Jahre alten Enkel mit dem Spray besprüht und beleidigt.

Bis die Polizei eintraf soll die sichtlich erregte Berlinerin noch weitere Spaziergänger beleidigt haben. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die 46-Jährige mit ihrer Einreise gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen haben soll. Zudem werde wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei begleitete die Frau zum Bahnhof, wo sie zur Abreise aufgefordert wurde. Ihr Begleiter, der in der Region wohnte, habe sich nicht beteiligt, hieß es.

6.21 Uhr: Vivantes organisiert Shuttle- und Einkaufsdienste für Mitarbeiter

Da das Humboldt-Klinikum unter Quarantäne gestellt wurde, gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vivantes eine Pendelquarantäne - sie dürfen nur zwischen ihrem Zuhause und der Klinik unterwegs sein. "Vivantes organisierte Shuttle- und Einkaufsdienste, um die rund 1700 Mitarbeitenden bei der Umsetzung zu unterstützen", hieß es auf Twitter.

#Vivantes Teams im Humboldt-Klinikum stemmen Patientenversorgung trotz Quarantäne. Vivantes organisiert Shuttle- und Einkaufsdienste, um die rund 1.700 Mitarbeitenden bei der Umsetzung zu unterstützen. #wirvantes #gemeinsamGegenCorona @BVG_Kampagne #Berlin — Vivantes (@Vivantes) January 24, 2021

5.32 Uhr: Berliner WLAN-Netz wächst auch in Pandemiezeiten

Die Zahl der städtischen WLAN-Hotspots in Berlin hat sich 2020 trotz Corona-Pandemie vervierfacht - obwohl der Ausbau nicht wie geplant vonstatten ging. Grund für den Zuwachs auf mittlerweile 8000 Zugangspunkte ist die Verknüpfung des kommunalen Netzes „Free Wifi Berlin“ mit dem Hochschul-Netzwerk „eduroam, wie Medienstaatssekretär Christian Gaebler der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Im Ergebnis können 6000 Hotspots, die bisher den Studenten und dem Personal von acht Hochschulen vorbehalten waren, nun von jedermann kostenlos und anonym zum Surfen genutzt werden. Gleichzeitig können Studenten auch über „Free Wifi Berlin“ auf ihre Lehrmaterialien zugreifen - müssen sich dabei also nicht mehr zwingend in der Nähe ihrer Hochschule aufhalten.

3.32 Uhr: Berliner Staatsbibliothek wird digital eröffnet

Die 1661 gegründete Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden wird am Montag (13.00 Uhr) mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Die Staatsbibliothek war in mehreren Abschnitten seit 2005 bei laufendem Betrieb für 470 Millionen Euro saniert worden. Der reguläre Betrieb kann coronabedingt noch nicht losgehen. Sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlaubten, würden die Tore zum Gebäude geöffnet.

+++ Sonntag, 24. Januar 2021 +++

18.26 Uhr: Linke fordert Masken und Corona-Tests für Kita-Mitarbeiter

Die Brandenburger Linke fordert einen besseren Schutz für Kita-Erzieher gegen das Coronavirus. „Wenn entgegen der Vereinbarungen der Bundesländer die Kitas offengehalten werden sollen, dann muss das Land auch die Verantwortung für einen sicheren Betrieb schaffen“, sagte die Landesvorsitzende Katharina Slanina.

Die Mitarbeiter seien tagtäglich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Schon im Rahmen der Notbetreuung sei die Auslastung im Kita- und Hortbetrieb hoch. „Wir fordern daher die Ausstattung des Kita- und Hortpersonals mit medizinischen Schutzmasken, engmaschige Schnelltests und regelmäßige PCR-Tests“, so Slanina.

Trotz des harten Lockdowns sollen die Kitas in Brandenburg geöffnet bleiben. Das Ministerium appelliert aber an die Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Steigt der Wert der Neuinfektionen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf über 300, müssen die Einrichtungen laut der ab Samstag geltenden neuen Verordnung schließen - aber auch unterhalb können die Kommunen ihre Kitas schließen, wenn es aufgrund des regionalen Infektionsgeschehens notwendig ist.

18.08 Uhr: Labor in Cottbus untersucht Corona-Virusmutationen

Um Mutationen des Coronavirus frühzeitig zu entdecken und Informationen über die Ausbreitung zu erhalten, entsteht am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus ein Referenzlabor. Ab Mitte Februar könnten in dem Labor in größerem Maßstab Proben zusätzlich auf mögliche Mutationen des Sars-CoV2-Virus analysiert werden, teilte das Ministerium mit.

„Viren verändern sich ständig. Die entscheidende Frage ist, ob ein Virus dadurch gefährlicher wird“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Eine Genomsequenzierung sei sehr aufwendig, aber wichtig, um die tatsächliche Ausbreitung einschätzen zu können. Es sei daher eine sehr gute Nachricht, dass es in Kürze auch in Brandenburg ein Labor gebe, das diese Sequenzierung durchführen könne, so Nonnemacher.

„Zukünftig können wir uns in Brandenburg ein genaues Bild davonmachen, ob neue Virusmutationen hier schon angekommen beziehungsweise inwieweit sie schon verbreitet sind“, so Heidrun Peltroche, Chefärztin der Mikrobiologie am Klinikum. Das Ministerium unterstützt das Labor nach eigenen Angaben mit 529.000 Euro.

17.44 Uhr: Michael Müller - Debatte über Lockerungen wenig sinnvoll

Für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) kommt die Debatte über Lockerungen der Coronamaßnahmen nach dem zunächst bis Mitte Februar vereinbarten Lockdown zu früh. „Jetzt über konkrete Daten für Lockerungen zu sprechen, wo wir kaum absehen können, wie sich die britische Mutante in den nächsten drei Wochen auswirkt, halte ich aktuell für wenig sinnvoll“, sagte Müller der „Berliner Zeitung“.

Der Ausbruch am Humboldt-Klinikum in Berlin-Reinickendorf, bei dem sich 20 Menschen mit der Corona-Mutation angesteckt haben, bereitet Müller seinen Angaben zufolge große Sorgen. „Es muss jetzt alles darangesetzt werden, die Infektionszahlen weiter zu senken, und da sind wir bundesweit, aber vor allem auch in Berlin, auf dem richtigen Weg. Ein unbedachter Abbruch dieses Wegs wäre fatal.“

16.23 Uhr: Zahl der Neuinfektionen sinkt, zwei Ampeln weiter auf Rot

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2040.

160 neue Infektionen wurden bestätigt, 463 waren es am Sonnabend. Fünf Bezirke haben keine Zahlen übermittelt. 13.466 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 13.763 waren es am Sonnabend. 101.249 Menschen gelten inzwischen als genesen.

391 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, ein Patient weniger als am Sonnabend. 1414 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 22 weniger als am Sonnabend.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,5 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 110,3 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,00 Grün.

Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Berliner Bezirken

14.32 Uhr: Elternausschuss - Abiturprüfungen an Lage anpassen

Der Landeselternausschuss bei der Berliner Senatsverwaltung für Bildung fordert eine Anpassung der Regelungen für die Abiturprüfungen an die Pandemielage. „Die dafür notwendigen Entscheidungen müssen zeitnah, verbindlich und umsichtig getroffen werden“, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag.

Prüfungstermine für das Abitur sollten „sehr dicht“ an das regulär Schuljahresende verschoben, Schwerpunkte für die Prüfungen konkretisiert werden. Gleichzeitig gelte es, die Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren zu reduzieren und die Auswahl der Klausurthemen im Abitur zu vergrößern.

Der Landeselternausschuss fordert zudem eine Verlängerung der Unterrichtszeit um drei Wochen ohne Ferienzeiten einzurechnen. Das Festhalten an den Abiturprüfungen sei ein aktuell gangbarer und sinnvoller Weg, wenn es von Mitte Februar an wieder „zumindest teilweisen Präsenzbetrieb“ gebe. „Falls die Pandemielage eine Rückkehr zum teilweisen Präsenzbetrieb nicht zulässt, darf ein Nachdenken über den Ausfall der Abiturprüfungen kein Tabu sein.“ Dabei müsse der Senat sicherstellen, dass die Abiturnoten international anerkannt würden.

13.58 Uhr: Berliner Labore suchen jetzt gezielt nach Corona-Mutationen

Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen werden die Berliner Labore ab dieser Woche alle positiven Tests auf Mutationen untersuchen. Dies kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gegenüber der Berliner Morgenpost an. „Alle Berliner Labore werden mitmachen und gezielt nach Virus-Mutationen suchen“, sagte Kalayci der Morgenpost. Alle Details zum Umgang mit Corona-Mutationen in Berlin lesen Sie hier.

12.40 Uhr: Sieben-Tage-Wert bei Corona-Infektionen in Brandenburg unter 200

Am Wochenende ist in Brandenburg die Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 Fälle gesunken. Bei rund 187 von 100.000 Menschen wurde in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Am Sonnabend lag der Wert bei 193,7 Fällen. Vor einer Woche waren es noch rund 231 Neuansteckungen. Das Ziel von Bund und Ländern ist, die Inzidenz unter 50 zu bringen.

Innerhalb eines Tages infizierten sich 519 Menschen nach Ministeriumsangaben nachweislich mit dem Coronavirus. Am Sonnabend waren es 724. Am Wochenende können Zahlen aber verzögert gemeldet werden. Die meisten Infektionen meldete der Landkreis Dahme-Spreewald (82).

In Ostprignitz-Ruppin stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 394,5 von 337,9 am Sonnabend. In Spree-Neiße wurden rund 283 von 100.000 Menschen innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus infiziert. Am Sonnabend lag der Wert bei 321,0 Fällen. In Cottbus sank der Wert im Vergleich zum Samstag von 311,0 auf 244,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Sonntag. In Brandenburg müssen Kitas schließen, wenn die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche über 300 steigt. Ansonsten dürfen sie öffnen.

Landesweit sind insgesamt 559 von 705 Intensivbetten belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Sonntag hervorgeht. 146 Intensivbetten sind demnach noch frei, weitere 318 könnten binnen einer Woche aufgestellt werden.

4.32 Uhr: Berliner Clubs rechnen nach Corona mit längerer Anlaufphase

Die Berliner Clubs rechnen bei einem Neustart nach der Corona-Krise mit einer längeren Anlaufphase. „Wir sind die Ersten, die geschlossen wurden, und wir sind die Letzten, die wieder öffnen dürfen“, sagte Club-Betreiberin Pamela Schobeß („Gretchen“), die auch für die Szene spricht, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen überhaupt nicht, wann es weitergeht und wie es weitergeht.“ Ohne die Hilfen von Bund und Ländern, die bis Juni gesichert sind, ginge es überhaupt nicht, sagte die Vorsitzende des Dachverbands Clubcommission. Was ihr wichtig ist: Wenn es irgendwann wieder eine Anlaufphase gibt, braucht es weiter Hilfe. „Es kann nicht von Null auf Hundert gehen.“

Konzerte brauchten Vorlauf, so Schobeß. Die Touristen werden demnach erst nach und nach wiederkommen. Und: „Sehr viele Leute werden weniger Geld fürs Ausgehen haben.“ Laut Schobeß werden die Auftritte von DJs und Musikern von diesem März bereits auf den März 2022 verschoben. Und bis das Nachtleben wieder wie vor der Krise ist, könnte es bis Ende 2022 dauern. Die Clubs in Deutschland sind seit März 2020 mehr oder weniger in der Zwangspause.

0 Uhr: Verschärfte Maskenpflicht und neue Kita-Regeln in Berlin

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt in Berlin seit Sonntag eine verschärfte Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, aber auch beim Arzt oder in der Kirche ist nun das Tragen einer besser schützenden „medizinischen Maske“ vorgeschrieben - bei Androhung von Bußgeld. Das können FFP2-, KN95- oder OP-Masken sein. Die weit verbreiteten Alltagsmasken aus Stoff oder andere Bedeckungen des Mundes und der Nase sind dann nicht mehr erlaubt.

Auch neue Regeln für Kitas treten in Kraft. Demnach sollen nur noch diejenigen Familien ihre Kinder in die Kita schicken dürfen, in denen mindestens ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet. Hinzu kommen Kinder von Alleinerziehenden oder aus Familien in einer sozial schwierigen Situation.

Hintergrund: Im Lockdown waren Kitas zuletzt gut gefüllt - obwohl sie eigentlich nur in Einzelfällen eine Notbetreuung anbieten sollen. Mit Hilfe klarerer Kriterien will der Senat die Betreuungsquote nunmehr auf maximal 50 Prozent der normalen Kapazität begrenzen.

+++ Sonnabend, 23. Januar 2021 +++

17 Uhr: 463 Neuinfektionen, 18 weitere Tote, Inzidenz bei 111,0

In Berlin sind 18 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2039.

463 neue Infektionen wurden bestätigt, 615 waren es am Freitag. 13.763 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 14.213 waren es am Freitag. 100.793 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bisher gab es in Berlin laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts 83.689 Impfungen.

392 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei Patienten mehr als am Freitag. 1436 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 61 weniger als am Freitag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 30,6 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 111,0 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,91 Grün.

Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Berliner Bezirken

