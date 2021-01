Grüne setzen starken Mitgliederzuwachs trotz Corona fort

Trotz Corona-Pandemie haben die Berliner Grünen ihren starken Mitgliederzuwachs im abgelaufenen Jahr fortgesetzt und die Schallmauer von 10 000 Anhängern mit Parteibuch durchbrochen. Auch die CDU freut sich über respektable Zuwächse, während der Trend bei der SPD als mitgliederstärkster Partei und bei der Linken wie schon in den Vorjahren rückläufig ist. Ein dickes Minus schlägt bei der AfD zu Buche, während die FDP ihre Mitgliederzahl konstant hielt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Parteizentralen - rund neun Monate vor der Abgeordnetenhaus- und der Bundestagswahl am 26. September.

Größte Partei bleibt demnach die SPD, die Ende 2020 etwa 19 500 Mitglieder zählte. Das waren gut 200 oder etwa 1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zur Erinnerung: Wegen des Basisentscheids zur großen Koalition auf Bundesebene war die Mitgliederzahl der Berliner SPD auf 21 500 Anfang 2018 emporgeschnellt. Danach ging es indes kontinuierlich wieder bergab.

Die CDU als zweitgrößte Partei in der Hauptstadt verzeichnete Ende November vergangenen Jahres 13.042 Mitglieder. Das bedeutet ein Plus von 6,8 Prozent. Auf Platz 3 der mitgliederstärksten Parteien holen die Grünen auf: Ende November hatten 10 469 Berlinerinnen und Berliner ein grünes Parteibuch, 16,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Bei der Linken schlug Ende 2020 ein leichter Rückgang um 0,4 Prozent auf 7611 Parteimitglieder zu Buche. Die FDP hielt die Zahl ihrer Unterstützer mit 3501 (plus 0,1 Prozent) praktisch konstant. Bei der AfD sank die Mitgliederzahl um 15,1 Prozent auf 1342. „Wir haben zum ersten Mal in der Parteigeschichte die Beitragsehrlichkeit genauer überprüft und daher Personen, die im Rückstand waren, ausgebucht“, sagte Parteisprecher Ronald Gläser dazu.

Wie die dpa-Umfrage weiter ergab, setzten die Parteien aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie notgedrungen auf mehr und teils neue Online-Formate bei der Mitgliederwerbung. Das können Workshops, Stammtische, Diskussionsveranstaltungen oder Neumitgliedertreffen sein. Und im Superwahljahr setzt sich das zunächst fort.

„Das Jahr 2020 war vor allem durch die pandemiebedingte Kontaktlosigkeit geprägt, was es nahezu unmöglich macht, Mitglieder auf dem üblichen Weg des persönlichen Gesprächs zu gewinnen“, sagte FDP-Generalsekretär Lars Lindemann. Doch digitale Formen können auch Vorteile haben, meinte SPD-Sprecherin Claudia Kintscher. Diese machten es Interessierten noch einfacher, beispielsweise in eine SPD-Abteilung hineinzuschnuppern. „Diese Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Engagement durch unser digitales Angebot sind attraktive Pluspunkte für unsere Mitgliederwerbung.“

Die CDU plant in diesem Jahr mit absehbar großer politischer Mobilisierung eine neue Mitgliederwerbekampagne. „Beginnend in den Sozialen Medien wird diese nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen auch wieder für die persönliche Ansprache ausgerollt werden“, erläuterte Parteisprecher Ralf Jaksch.

Auch Linke-Sprecherin Diana Buhe hofft auf positive Effekte für ihre Partei im Wahljahr und eine langsame Rückkehr auch zu Präsenzveranstaltungen. Denn: „Wahlkämpfe wirken sich traditionell positiv auf unsere Mitgliedszahlen aus.“ Die Chance sieht ebenfalls Grünen-Parteisprecher Johannes Frericks: „Im Sommer können wir hoffentlich wieder Liveformate wie ein Wahlkampfcamp durchführen, um in der heißen Wahlkampfphase richtig durchzustarten.“

Und welche Folgen hatte Corona noch? „Es gab wenige Austritte, die mit der Corona-Politik des Senats begründet wurden“, berichtete der Grüne Frericks. Es habe sich sowohl um Menschen gehandelt, denen die Einschnitte zu weit gingen, als auch um Menschen, die sich härtere Maßnahmen gewünscht hätten. „Gleichzeitig haben wir auch erlebt, dass sich viele Menschen angesichts populistischer Bewegungen wie den sogenannten Querdenkern wieder stärker politisch engagieren wollen.“